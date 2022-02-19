美檔案局追回川普擅取文件 包括「國安機密」

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國國家檔案局今天致函國會議員表示，前總統川普卸任並離開白宮時，曾擅自將一批原應繳回的資料帶往他在佛州的自宅，此後該機構共收回15箱文件，其中包括國安機密。

國家檔案局（National Archives and Records Administration）稱已就此案通知司法部，司法部將負責進行任何相關調查。

國家檔案局的法里洛（David Ferriero）在發給民主黨籍眾議院監督暨改革委員會主席馬洛尼（Carolyn Maloney）的信中表示：「國家檔案局已在（被川普帶走的）檔案箱中找到標記為『機密國家安全資訊』的檔案。」

法里洛的信中還提到，部分白宮工作人員曾使用非官方電子通訊帳號處理公務，且事後也未將相關內容複製或轉發到官方帳號；該機構正設法取得部分遺失紀錄。

法新社日前報導，遭川普取走的文件和紀念品包括前總統歐巴馬留給繼任者的信件，以及北韓領導人金正恩寫給川普的「情書」。

國家檔案局透露，部分文件「遭前總統川普撕毀」後被黏貼在一起，甚至有文件被撕成碎片。這些文件依法應在川普任期結束時繳回，卻被搬到他位於佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）。

自川普於2021年1月卸任後，馬洛尼的委員會一直在調查其文件處理方式。

接獲國家檔案局信件後，馬洛尼在聲明中表示：「這些新資訊加深我對前總統川普總統公然藐視聯邦紀錄法，以及對歷史紀錄造成潛在影響的擔憂。」

川普則透過書面聲明澄清：「國家檔案局根本沒有『發現』任何新資訊。他們只是應要求提供一般例行性總統紀錄，以保存我的政績，並確保遵守『總統文件法』（Presidential Records Act）』。」

川普還強調，如果這件事與他個人無關，「那根本沒什麼好調查的」

依據1970年代「水門案」（Watergate）後制定的「總統文件法」，美國總統卸任後必須將所有與工作相關的筆記、電郵、信函、傳真等書面文件移交給國家檔案局。（譯者：施施/核稿：陳昱婷）1110219