土耳其「台灣友誼森林」 3萬松株復育林地

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駐土耳其代表黃志揚（前右2持鏟者）、土耳其國會議員及官員20日率志工在卡拉曼馬拉斯省台灣友誼森林種下3萬株土耳其松。（駐土耳其代表處提供）中央社記者何宏儒安卡拉傳真 111年2月20日

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（中央社記者何宏儒安卡拉20日專電）土耳其東南卡拉曼馬拉斯省「台灣友誼森林」今天誕生。駐土耳其代表黃志揚、土耳其國會內政委員會主席古凡克帶領志工種下3萬株土耳其松，彰顯兩國攜手抗暖化夥伴精神。

駐土耳其代表處今天在新聞稿中指出，去年7、8月間土耳其遭史上最嚴重森林大火肆虐，計有49省發生林火。據歐洲森林火災資訊系統（EFFIS）公布的資訊，去年土耳其全境計燒毀17.8萬公頃林地，全球暖化正是大火難以遏制的主因。

為加速遭祝融肆虐的林地復育，並響應土耳其政府森林生態保育政策，駐土耳其代表處與古凡克（Celalettin Guvenc）、農業及森林部，以及卡拉曼馬拉斯巿（Kahramanmaras）政府歷經數月協調，今天共同在卡拉曼馬拉斯省總面積達20公頃的土地上種下3萬株土耳其松，並將該區命名為「台灣友誼森林」。

卡拉曼馬拉斯省長裘西昆（Omer Faruk Coskun）、土耳其農業部林業署卡拉曼馬拉斯區主任科奇（Mustafa Koc）出席儀式。青年部及當地非政府組織都發動志工，帶領小朋友一起植樹。

「在台灣友誼森林種植土耳其松，彰顯台灣與土耳其在減碳、防止地球暖化上攜手合作的夥伴精神。」黃志揚於植樹儀式中致詞指出：「土耳其松是土耳其特有種樹木，3萬株土耳其松每年預計可吸收約36萬公斤的二氧化碳。」

土耳其於去年10月批准「巴黎協定」 （Paris accord），並積極推動「綠色調適行動方案」。在極端天氣與氣候變遷益發嚴峻的挑戰下，沒有任何國家能夠單獨解決此一危機。

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黃志揚強調，台灣做為國際社會不可或缺的一員，在聯合國永續發展目標（SDGs）第13項（氣候行動）及15項（陸域生命）目標基礎上，將繼續推動參與「聯合國氣候變遷綱要公約」（UNFCCC），證明台灣有意願也有能力和國際夥伴共同實踐2050淨零排放目標，以留給未來世代更好、更永續的生活環境。

新聞稿指出，土耳其松（Kizilaam/Pinus brutia）原產於地中海東部，主要生長於600至1200公尺高的低海拔區，每株可長到20公尺以上。土耳其松對於土壤沒有特殊偏好，最佳土壤種植溫度為攝氏4至5度，堅韌的特性使其成為土耳其全境最常見樹種之一。（編輯：林憬屏）1110220