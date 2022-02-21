台灣華語文學習中心前進美國威斯康辛州

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約20日專電）僑務委員會推動的台灣華語文學習中心持續在美國拓點。威斯康辛州首間台灣華語文學習中心近日揭牌，深入美國中西部地區推廣具台灣特色的華語文教學。

威斯康辛州北美中文學校設置的台灣華語文學習中心18日在西本德（West Bend）市政大廳舉行揭牌儀式，駐芝加哥辦事處長姜森、北美中文學校校長黃世珍、芝加哥華僑文教服務中心主任劉綏珍及當地政、商、學界約40人到場觀禮。

姜森致詞時說，台灣在自由民主體制下孕育的教學優勢，充分符合崇尚自由民主的美國民眾華語文學習需求。這所中心將有助在地人士在優質環境中學習華語文、了解台灣多元文化，同時分享美國和台灣共有的自由民主普世價值。

駐芝加哥辦事處轄區7州，除威斯康辛州外，伊利諾、密西根、俄亥俄州也已經或將成立台灣華語文學習中心。

黃世珍感謝駐芝加哥辦事處與文教中心協助，讓北美中文學校順利在今年設置台灣華語文學習中心，未來將以台灣華語文教學系統的靈活教法、多元教材，提供威斯康辛州18歲以上成人實體與線上華語文課程。

威斯康辛州眾議員甘德拉姆（Rick Gundrum）致詞表示，威州與台灣締結姊妹關係逾30年，雙方關係一向緊密。台灣華語文學習中心在西本德市成立，象徵威州與台灣深化語言領域合作，期盼雙方繼續加強教育、文化及經貿等方面的合作交流。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

曾訪台的威州眾議員艾倫（Scott Allen）說，他對台灣的自由民主印象深刻。艾倫鼓勵威州民眾報名參加北美中文學校台灣華語文學習中心的課程，體驗具有台灣特色的優質華語文教學。

為爭取海外華語文學習市場，僑委會去年輔助歐美地區18所僑校設置台灣華語文學習中心，今年規劃新設27所。這45所台灣華語文學習中心，美國占35所，英國、法國、德國等歐洲國家占10所。（編輯：郭中翰）1110221