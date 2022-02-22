更多編輯台推薦新聞：
英國24日起解除所有防疫限制 將COVID-19視為流感
國際

英國24日起解除所有防疫限制 將COVID-19視為流感

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量
文化

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量

麥田「哥倫布發現新中國」風波接受退書 爭取重出未刪減完整版
文化

麥田「哥倫布發現新中國」風波接受退書 爭取重出未刪減完整版

影片／柯瑞16記三分球創紀錄 NBA明星賽狂轟50分率隊取勝
運動

影片／柯瑞16記三分球創紀錄 NBA明星賽狂轟50分率隊取勝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄烏邊境緊張
新聞專題
俄烏邊境緊張4/300

烏克蘭危機升溫 日股開盤下挫油價上漲

2022/2/22 11:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京22日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令俄軍以「維和人員」身分進入烏東兩個親俄分離主義勢力控制的地區後，東京股市今天開盤下挫，油價上漲。

日經225指數在開盤約30分鐘下跌1.46%或391.72點，來到26519.15點，跌幅超過2%。

東證股價指數挫跌21.02點或1.10%，來到1889.66點。

油價部分，紐約西德州中級原油（WTI）上漲3.14%至每桶93.93美元，北海布倫特原油（Brent North Sea）上漲1.98%至每桶95.39美元。

此外，在市場避險情緒影響下，金價再度攀升，上漲0.2%至每盎司1909.54美元。

法新社報導，蒲亭今天決定承認烏克蘭東部兩個分離主義共和國的獨立地位，接著下令俄軍以「維和人員」身分進入這兩個地區，此舉可能引發與烏克蘭的潛在災難性戰爭。

蒲亭無視西方制裁威脅所發表的聲明，令日本投資人感到震驚。

東京Monex Securities Inc.資深市場分析師金山敏之表示，「烏克蘭緊張局勢加劇」導致日股下挫。

美國21日適逢總統日（Presidents' Day），華爾街股市休市。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110222

延伸閱讀
憂烏克蘭局勢 日股收黑烏克蘭局勢不穩 日股收黑烏克蘭局勢緊張 日股收黑
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀