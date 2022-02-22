日相岸田文雄強烈譴責俄羅斯 擬與各國合作制裁

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（中央社東京22日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天表示，俄羅斯承認烏克蘭東部兩區獨立等一連串行為，侵害烏克蘭主權與領土完整性，違反國際法，對此強烈譴責，將與國際社會合作，研議包含制裁等措施。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天承認烏克蘭東部兩個自行成立的共和國是獨立實體，接著派遣俄軍以「維和人員」身分進入這兩區。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今天受訪時表示，俄羅斯的行為違反國際法與「明斯克和平協議」（Minsk peace agreements），日本無法認同，對此強烈譴責。

岸田表示，將秉持深度憂慮，持續關注後續發展，日本將與以七大工業國集團（G7）為首的國際社會合作，研議包含制裁在內的因應措施。

他說，如果俄羅斯入侵烏克蘭，日本也將與國際社會合作因應。

TBS電視台報導，日本政府相關人士說，現正研議當俄羅斯軍事入侵烏克蘭時的制裁措施，包括禁止半導體等先進技術輸出到俄羅斯、禁止與俄羅斯大型銀行交易等經濟制裁。

另外，外務大臣林芳正今天受訪時，被問到俄羅斯派「維和人員」進駐烏克蘭東部是否算軍事侵略，他回應，不便回答假設性問題，重申將與國際社會合作因應。

外務省人士表示，今天上午執政黨自民黨會議中，已擬定近期將發布聲明譴責俄羅斯的政策方針。

對於目前仍滯留在烏克蘭的日本民眾，岸田表示，已有部分當地日本民眾離境避難，但有許多人因家人是烏克蘭籍，仍不願離去；現在情勢變得更為緊急，持續由駐烏克蘭大使館等單位呼籲日本民眾離境。

內閣官房長官松野博一說，目前尚未接獲有在烏克蘭的日本人受到生命或身體上的傷害，將持續呼籲撤出烏克蘭，並在鄰國安排包機等，進行各種準備。（譯者：顧荃/核稿：張曉雯）1110222