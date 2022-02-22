俄軍進駐烏克蘭 韓國政府嚴正呼籲和平解決

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（中央社記者廖禹揚首爾22日專電）俄羅斯今天正式承認烏克蘭東部兩區獨立，並派遣維和人員進駐烏克蘭，當地危機升級；韓國政府今天對此表示深感憂心，呼籲各界和平解決俄烏問題，並緊急開會討論撤離當地韓僑事宜。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天宣布承認烏克蘭境內兩個親俄分離主義人士控制的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）地區為獨立實體，並派遣部隊以「維和人員」身分進入當地，引發國際譴責與憂慮。

韓國外交部發表聲明，對烏克蘭局勢升溫深感憂心，並表示支持烏克蘭的主權與領土完整性，強烈呼籲有關各方在遵守國際法等國際規範下，尋求和平解決問題的方案。

韓國總統文在寅今天也為此親自主持國家安全會議（NSC），他指出，烏克蘭局勢急轉直下，美國等西方國家強烈譴責俄羅斯侵犯烏克蘭主權與領土、並違反國際法的行為，準備立即採取相應制裁措施；各國應共同努力，爭取和平解決烏克蘭問題，韓國作為國際社會一分子也會積極參與。

對於部分意見認為韓國應立即加入制裁陣線，韓聯社引述青瓦台高層官員說法表示，韓國政府會採取以和平為目標的一貫立場。

文在寅在會中要求韓國各部門優先保障旅烏韓僑的人身安全與撤離作業，積極避免對韓國經濟造成意外損失，他表示，韓國與烏克蘭的經濟往來雖不多，但若局勢持續時間長，美國等西方國家對俄羅斯採取的制裁程度提高，仍會對韓國經濟造成相當大的影響，指示對能源及原材物料供應、國際金融市場的不確定性等提前制定對策。

韓國外交部稍早也召開對應工作小組緊急會議，討論烏克蘭當地韓僑撤離等方案，韓國外交部於今天的例行記者會說明，在烏韓僑至今年1月底約有600多人，但先前因當地局勢緊張，韓國駐外館處積極協助當地韓僑撤離，目前僅剩63人仍留在當地，包括14名宣教士、4名留學生，以及45名自營業者或擁有烏克蘭永居權者。

韓國外交部表示，會儘快說服仍滯留當地的韓僑從安全地區出境，相關人員表示，目前有36人同意撤離，本週至少會再撤離10人；韓國國防部也準備好隨時投入軍機支援。（編輯：黃自強）1110222