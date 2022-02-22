俄烏邊境緊張 日德領袖電話會談確認進行合作

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（中央社東京22日綜合外電報導）就在烏克蘭緊張情勢升高之際，日本首相岸田文雄今天跟德國總理蕭茲（Olaf Scholz）電話會談，在預定24日召開的七大工業國集團（G7）峰會前，確認跟各國合作的方針。

日本放送協會（NHK）報導，受到俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）承認烏克蘭東部兩個分離共和國是獨立實體，接著派遣俄軍以「維和人員」身分進入這兩區等影響，烏克蘭情勢持續緊張。

岸田今天晚間6時左右跟蕭茲進行約30分鐘電話會談，雙方對烏克蘭當地最新狀況及相關國家動向交換意見。因為俄國連串行為侵犯烏克蘭主權與領土完整，兩人都認為違反國際法無法容許，在採取強烈譴責立場達成一致看法。

兩人除了對事態發展抱持嚴重憂慮持續關注外，在24日預定以視訊方式舉行的G7峰會前，也針對包括祭出制裁等未來因應作為進行協調，彼此確認將跟各國合作的方針。

另外，日本政府日前表示將援歐液化天然氣（LNG），蕭茲對此表達謝意。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1110222