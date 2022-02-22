CNN：蒲亭下一步怎麼走？ 美國警告恐成真

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭21日正式承認烏克蘭東部2個分離主義地區為獨立國家，並派遣維和人員前往，讓美國擔憂這可能成為侵烏前奏。全世界也屏息以待，密切關注蒲亭下一步動作。

美國有線電視新聞網（CNN）今天刊登專文指出，接下來數天發生的狀況，將影響未來幾年的全球地緣政治局勢走向。

CNN分析，如果蒲亭在占領烏克蘭東部新領土後就此收手，放棄全面入侵，烏克蘭危機就可獲得控制、不再升級，蒲亭也將有台階可下，讓這波危機順利化解。

只要俄羅斯願意後退一步，不僅可以避免更廣泛的全球危機，美國人也可免於遭受油價飆升和通貨膨脹的打擊；總統拜登面臨今年11月的期中選舉時，也會比較輕鬆。

然而，不幸的是，蒲亭昨天發表強硬言論、在烏克蘭邊界集結19萬大軍以及美國情報官員的多數評估，在在顯示，所謂的「有限衝突」僅是西方國家一廂情願期待。

蒲亭21日在克里姆林宮的談話明確表示，烏克蘭與俄羅斯難以分割，且烏克蘭原本就不是獨立實體。這番老調重彈的論點，顯然無意暗示俄國將會保持克制，反而更像是合理化更大規模入侵行動的託辭。

多位美國官員也告訴CNN，他們認為蒲亭大動作宣布承認頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic），旨在穩步推進更廣泛侵烏行動。

與此同時，一位美國高階官員21日告訴媒體記者，「這是波坦金政治（Potemkin politics，意指刻意營造來自欺欺人、粉飾太平的政治門面工程）。蒲亭總統正加速催化他一手製造的衝突。」

美國高階官員還表示，自2014年以來，「烏東地區一直都有俄羅斯軍隊的蹤跡…這是他們原本就已經占領的地區」，因此俄方動作不會引發更廣泛制裁。他還說，美方將「密切關注他們在未來數小時和數日內所做的事情，並再次根據他們的行動來評估我們的回應。」

目前尚不清楚拜登政府的上述立場是否受到盟友影響，抑或是華府不願輕易亮出對付蒲亭的最後王牌。但無論如何，針對可能的西方制裁，蒲亭已表達嗤之以鼻的態度。

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CNN的分析認為，美國應根據俄國實際作為、而非蒲亭所說的話來實行制裁，這是審慎的做法。不過，隨著俄國的「入侵行為」出現不同定義，蒲亭烏東行動的嚴重性也可能被削弱。但實際上，俄國確實併吞了另個國家的部分領土，其舉動也符合典型的擴張主義獨裁統治。

分析認為，關於俄羅斯究竟是否「入侵」烏克蘭的討論，很快就會變得毫無意義。先前美國已準確預測，蒲亭會在烏東採取行動，接下來，華府的悲觀預言可能再度一語成讖。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110222