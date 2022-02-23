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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張4/300

斥莫斯科行徑為拒絕外交 美法取消與俄外長會談

2022/2/23 09:25（2/23 09:52 更新）
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美國國務卿布林肯（圖）22日宣布，取消與俄羅斯外長的會談計畫。（圖取自twitter.com/SecBlinken）
美國國務卿布林肯（圖）22日宣布，取消與俄羅斯外長的會談計畫。（圖取自twitter.com/SecBlinken）
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（中央社華盛頓/巴黎22日綜合外電報導）美國國務卿布林肯今天指出，因俄羅斯對烏克蘭展開侵略，他已取消原定本週稍後與俄羅斯外交部長拉夫羅夫的會談計畫。法國外長同樣取消月底與俄羅斯的會談。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）表示：「我們現在見到侵略行動展開，俄羅斯明顯是全面拒絕外交，此時繼續推動這場會談無任何意義。」

布林肯和拉夫羅夫（Sergei Lavrov）原定24日在日內瓦舉行會談。24日會談是上一週排定的，原本期望能阻止俄羅斯入侵烏克蘭威脅。

然而，布林肯指出，入侵行動已經展開，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已宣布他「徹底征服烏克蘭」的目標。

布林肯在國務院與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）舉行聯合記者會表示，華府會尋求所有的可能性，來避免烏克蘭遭全面性攻擊。

他說：「若莫斯科作法改變。我們仍然，我仍然會，做好準備進行接觸。」

「但莫斯科必須表現它是認真的。而他們過去24小時所展現的卻恰恰相反。」他指的是莫斯科將派部隊進入烏克蘭東部分離地區頓內茨（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）。

布林肯指出，「若俄羅斯持續將局勢升溫，美國也會更強硬。」他指的是，美國總統拜登稍早宣布對俄羅斯個人和金融機構祭出制裁只是第一步。

另一方面，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）今天在巴黎表示，在俄羅斯正式承認烏東分離地區為獨立實體後，他將撤銷對俄國外長拉夫羅夫的會談邀請。

當記者詢問25日是否如期舉行會談時，他說：「取消了。」然而，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，「將持續進行外交行動，避免歐洲核心爆發戰爭」。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1110223

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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