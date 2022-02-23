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西方對俄祭首波制裁 專家：對雙方經濟影響有限

2022/2/23 11:24
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（中央社巴黎22日綜合外電報導）數週來，英美等國家不斷警告俄羅斯，若入侵烏克蘭將面臨嚴重後果，西方強權今天對俄國祭出首波制裁，然而目前這些行動，對俄羅斯和西方經濟影響皆有限。

法新社報導，專精經濟制裁的艾希斯特（Ashurst）律師事務所律師多爾根（Olivier Dorgans）表示，針對俄羅斯金融業實施的這些制裁，「符合逐步採取行動保護能源部門的策略」。

但他也提到，德國已決定暫停北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管線計畫的審核程序。

美國、歐洲聯盟（EU）和英國相繼鎖定俄羅斯金融部門祭出首波制裁。

英國今天對俄羅斯銀行（Rossiya）、IS Bank、GenBank、俄羅斯工業通訊銀行（PSB）和黑海銀行（Black Sea Bank）等5家銀行實施制裁，歐盟預計也將公布資產凍結名單，而華府制裁對象包括俄羅斯國有開發銀行（VEB）及俄羅斯工業通訊銀行和其子公司，理由是他們在支持俄羅斯軍隊方面扮演要角。

但多爾根指出，許多俄羅斯資本已匯回母國，作為預防措施，凍結幾名俄羅斯寡頭和個人的資產對俄羅斯經濟產生的影響也有限。

但西方強權的目的是讓俄羅斯缺乏融資，阻止其進入資本市場籌集資金或為債務再融資。這將衝擊俄羅斯盧布匯率，從而削弱俄羅斯百姓購買進口商品的能力。

歐洲央行資深官員表示，西方銀行與俄羅斯金融機構的接觸有限，不過還是有幾家西方銀行在俄國經營業務，包括義大利裕信銀行（UniCredit）、奧地利瑞福森銀行（Raiffeisen）和法國興業銀行（Societe Generale）旗下的羅斯銀行（Rosbank）。

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華府暫未祭出其他可能具破壞性的制裁措施，例如將俄羅斯排除在國際銀行交易系統SWIFT之外，也沒實施出口管制，以使俄羅斯企業無法取得關鍵的高科技設備和軟體。

俄羅斯若被逐出SWIFT，意味著金融機構幾乎不可能從當地匯入或匯出款項，這對俄羅斯企業及其外國客戶來說都是突如其來的打擊，尤其是向俄國採購石油和天然氣並以美元計價的買家。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110223

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分析：歐洲若制裁俄羅斯 恐傷到自已
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