拜登蒲亭峰會告吹？白宮：目前肯定不在計畫中

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國國務卿布林肯稍早宣布取消原定24日與俄羅斯外長的會面後，有關美俄元首峰會是否還有可能舉行，白宮發言人莎琪今天告訴記者，拜蒲會「現階段肯定不在計畫之中」。

「國會山莊報」（The Hill）報導，儘管莎琪（Jen Psaki）並未明確排除美國總統拜登與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）未來會晤的可能性，但表示目前拜登不會與蒲亭會面，除非俄羅斯撤軍，讓烏克蘭局勢降溫。

莎琪表示：「我們不會完全關上外交大門，但唯有俄羅斯改變作法，才能取得外交方面的成功。」

白宮這項說法並不特別令人驚訝。就在幾分鐘前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）才宣布，將取消原定24日在日內瓦會晤俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）的計畫。

白宮20日表示，拜登「原則上」同意在布林肯與拉夫羅夫會晤後與蒲亭碰面，但條件是俄羅斯未入侵烏克蘭。蒲亭昨天派兵進入烏東執行所謂維和任務。

拜登政府今天對俄羅斯實施經濟制裁，稱蒲亭決定派遣軍隊進入頓巴斯（Donbas）地區就代表揮兵入侵烏克蘭。蒲亭承認烏東親俄地區盧甘斯克（Luhansk）與頓內茨克（Donetsk）為主權獨立國家後，下令部隊進駐。

拜登昨天在白宮東廳（East Room）宣布制裁時說：「在我看來，他正在為以武力奪取更多領土尋找理由。」「這是俄羅斯入侵烏克蘭的開始。」

拜登指控俄羅斯公然違反國際法，表示美國認為蒲亭正為更大規模入侵烏克蘭鋪路；但拜登同時也說，盼能透過外交手段解決危機。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1110223