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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張2/300

俄烏情勢緊繃 川普：我執政就不會有烏克蘭危機

2022/2/23 12:44
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）俄羅斯承認烏東兩個分離主義地區為主權獨立國家，引發國際撻伐。美國前總統川普今天大讚俄國總統蒲亭是「天才」，還說美國現在若仍由他掌權，這類危機便不會發生。

在右翼廣播電台的節目中，主持人詢問川普有關蒲亭（Vladimir Putin）決定承認烏東親俄分離主義分子控制的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）為獨立國家一事。

川普回答說：「這太天才了。」「蒲亭宣布烏克蘭大半地區是獨立的，太厲害了。」

蒲亭派兵進駐頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）執行「維和」任務，引發國際社會撻伐。

與此同時，俄羅斯在俄烏邊境集結數以萬計大軍，西方國家警告，俄羅斯隨時都有可能全面入侵烏克蘭。

川普表示，蒲亭的策略很「聰明」，還主張美國可以在美墨邊境問題上效法俄羅斯，但他並未詳加說明。

川普隨後發表另一項聲明，稱現任總統拜登若能「妥善處理」問題，理應可以避免眼前的烏克蘭危機。

任內兩度遭到彈劾的川普表示：「我跟蒲亭很熟，在川普政府執政期間，不會發生現在這種事，絕對不可能！」（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110223

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