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對俄制裁較預期輕微 油價持穩亞股早盤多上漲

2022/2/23 14:08
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（中央社香港23日綜合外電報導）世界強國對莫斯科施加的制裁較預期輕微，投資人今天持續觀望俄羅斯與烏克蘭情勢發展之際，股市大多上漲，油價維持穩定。

今天早盤香港、上海、雪梨、首爾、威靈頓、台北、雅加達股市都是上漲，新加坡與馬尼拉下跌，東京假日休市。

但俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）下令軍隊進駐烏克蘭頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）之後，西方領袖警告戰爭一觸即發，交易所仍審慎觀望。

自本週西方國家宣布制裁措施以來，全球交易市場震盪劇烈，包括油價飆漲至2014年以來未見的每桶將近100美元價位，而其他的商品交易也達到多年來的高點。

21日休市的華爾街股市今天早盤下跌，但在美國總統拜登宣布連串制裁俄國措施後小幅回升。

加拿大、日本、澳洲隨後也自行宣布對俄國的懲罰措施。

制裁措施不若預期嚴重，尤其是未針對俄國原油出口，投資人因此能稍稍喘口氣，今年兩大合約價飆漲逾兩成的油價漲幅也見趨緩。（譯者：鄭詩韻/核稿：曹宇帆）1110223

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