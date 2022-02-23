全球能源業實際甲烷排放量 估計比官方數據多7成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎22日綜合外電報導）國際能源總署今天表示，全球能源業的實際甲烷排放量比官方提供的數據高出70%，其中又以煤炭業為單一最大來源。甲烷被列為溫室氣體的1項重大來源。

總部設在法國巴黎的國際能源總署（International Energy Agency, IEA）在2022年全球甲烷追蹤報告（Global Methane Tracker）中表示，全球需要加強監控工作，並採取政策性行動，以減少污染性氣體的排放。

雖然甲烷比二氧化碳消散得快，但它在大氣中對暖化的影響卻更為強大。

甲烷的排放有60%來自人類，減少這一部分的排放，可以有迅速且重大的影響。

國際能源總署執行董事比羅爾（Fatih Birol）說：「若能在這個10年結束前，將全球人類活動的甲烷排放減少30%，在2050前對全球暖化產生的影響，將如同整個運輸業達到淨零碳排的效果。」

全球甲烷追蹤報告首次將各個國家煤礦或生質能源的排放情況分別列出，結果顯示能源業的甲烷排放與去年相比成長不到5%。

國際能源總署的資料顯示，去年美國德州和中亞部分地區有「大量排放」，而衛星監控紀錄顯示，1/3的「大型排放事件」發生在土庫曼。（譯者：李晉緯/核稿：林治平）1110223