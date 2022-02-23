因應俄入侵威脅 烏克蘭將進入緊急狀態尚未戒嚴

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（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫今天表示，為因應俄羅斯入侵威脅，政府將宣布全國進入緊急狀態，並實施特殊限制措施，以維持國家平靜，並捍衛國家經濟。

丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）在簡報會上表示，緊急狀態將持續30天，視情況可以再延長30天。這項措施仍須經過國會正式批准。

緊急狀態賦予當局權力，選擇實施哪些措施，其中包括交通方面的限制措施、重要基礎建設額外保護措施以及禁止罷工等。

丹尼洛夫表示，地方當局可以自行決定是否實施宵禁與其他措施。

丹尼洛夫表示，這些是防範性措施，目的在維持國家平靜穩定，以利經濟和國家的運作。

丹尼洛夫指出：「緊急狀態措施可以加強或減少，視特定區域可能出現的威脅而定。我們說的是邊境地區，即與俄羅斯接壤及和白俄羅斯毗鄰地區。」

丹尼洛夫重申，烏克蘭尚未宣布全面動員令。

部分國會議員敦促政府實施戒嚴。丹尼洛夫表示，目前尚未做出這類決定。

但他表示：「如有必要，這項法令將會迅速通過。」

戒嚴的規定更為嚴格，其中包括禁止集會、遷徙和組織政黨。

這項緊急狀態適用於烏克蘭境內所有地區，除了東部的頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（ Luhansk）以外，這兩個地區自2014年起即進入緊急狀態。

親俄武裝勢力從2014年以來掌控了頓內茨克與盧甘斯克部分地區。

俄羅斯本週承認這兩個地區為獨立國家，並批准派軍進入這兩個地區。

丹尼洛夫也表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）未曾討論發展核子武器。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）曾表示，烏克蘭發展核武會對俄羅斯構成戰略威脅。

烏克蘭軍方今天稍早發布動員預備役軍人的命令，徵召18至60歲預備役軍人，徵召自今天開始，最長服役年限為一年。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110223