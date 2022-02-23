英外相：將阻止俄羅斯在倫敦發行主權債券

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（中央社倫敦23日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在烏克蘭東部兩個分離地區部署軍隊後，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）今天表示，英國將阻止俄國在倫敦發行主權債券。

路透社報導，西方國家本週也採取其他措施，懲罰俄國入侵烏克蘭行為，且揚言俄國若發動大規模攻擊，將實施全面性制裁。英國昨天對俄國5家小型銀行和3名億萬富翁實施制裁，這些目標早就是美國的制裁對象。

特拉斯向天空新聞網（Sky News）表示：「我們態度一直非常明確，就是我們會限制俄國進入英國市場。我們會阻止俄國政府在英國發行主權債券。」

特拉斯表示，「如果俄國全面入侵烏克蘭」，將會對「俄國主要的寡頭和組織實施更嚴厲制裁，限制俄國進入金融市場」。

根據西方官員，為了限制俄國在倫敦發行主權債券，英國將需要額外立法，結算交易也會受到影響。

英國首相強生（Boris Johnson）今天表示，英國將對烏克蘭提供進一步軍事支援，包括致命防禦性武器。

強生向國會表示：「有鑑於俄國的行為威脅性越來越大，為了配合我們之前的支援，英國不久後將提供烏克蘭更多一系列軍事支援。這將包括致命防禦性武器，以及非致命援助。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110223