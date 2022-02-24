巴西政府考慮譴責俄羅斯對烏克蘭行動

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（中央社記者唐雅陵聖保羅23日專電）近日東歐緊張局勢升級，巴西政府正在討論是否放棄中立立場，轉而譴責俄羅斯對烏克蘭行動。

巴西新聞網站「大都會」（Metrópolis）政治專欄作家加德哈（Igor Gadelha）今天根據巴西外交部和總統府高原宮的消息來源撰文表示，巴西可能放棄中立立場，以在國際機構譴責俄羅斯行動的多邊決議上聯署的方式來展示新立場；其中一種方式是巴西簽署聯合國安全理事會或20國集團（G20）的決議。

巴西政府評估認為，聯合國安理會發表譴責俄羅斯的聲明比較困難，因為俄羅斯目前擔任安理會輪值主席。

巴西政府官員說，巴西內部已排除以自身立場譴責俄羅斯的可能性，且目前還沒討論實施與俄羅斯有關的可能經濟制裁或其他類似措施。

根據高原宮消息來源，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）賦予外交部解決有關問題的自主權，波索納洛只要求外交部在決定附議任何多邊決議前通知他。

支持巴西對俄羅斯採取強硬立場的政府成員說，波索納洛一直將捍衛主權作為在國際發言的主要內容之一，如果巴西保持中立，不譴責俄羅斯侵犯烏克蘭主權的行為，波索納洛一貫在國際上的發言可能會受到其他世界領袖的質疑。

再說，如果巴西不譴責俄羅斯的行動，波索納洛捍衛巴西對亞馬遜雨林主權的言論也可能受到攻擊。

到目前為止，巴西選擇不明確譴責俄羅斯入侵烏克蘭的威脅，只是宣揚尋求考慮到各方關切問題的和平解決辦法。

駐聯合國安理會巴西代表費柳（Ronaldo Costa Filho）21日發表聲明，俄羅斯和烏克蘭之間的局勢危急，巴西一直以極度關切的態度關注最新事態發展。

費柳強調支撐聯合國集體安全體系的國際法支柱，只有兼顧各方關切的問題才會產生結果。他也主張「立即停火」與「全面撤軍」，但沒有直接譴責俄羅斯的威脅。

上週波索納洛在莫斯科與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面時曾表示「與俄羅斯團結一致」，但沒有具體說明他指的是什麼。之後在第2次聲明中，波索納洛才說：「巴西尊重並與捍衛和平解決衝突的國家團結一致。」（編輯：郭中翰）1110224