俄羅斯烏克蘭衝突 影響巴西政治經濟

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（中央社記者唐雅陵聖保羅23日專電）俄羅斯與烏克蘭衝突一觸即發，不僅在歐洲和美國產生影響，同時也對包括巴西在內的其他國家帶來經濟政治的衝擊。

首當其衝的是美元對巴西幣匯率連續下跌，今天以1美元對5元巴西幣收盤，創下去年6月以來新低。

分析師認為，美元貶值不僅是巴西中央銀行提高基準利率Selic的結果，也是高風險時期外國資本流入巴西的結果。

儘管經濟學家預測資產將轉移到更安全的市場，但巴西可能成為俄羅斯和烏克蘭生產的一些農產品的可能替代供應國，而變得更有吸引力。

巴西投資公司Rico Investimentos經濟主管德薩（Rachel de Sá）說，目前的衝突影響農業生產原物料、穀物和礦產的主要生產國家，而這些大宗商品也可以在巴西找到。

但俄羅斯和烏克蘭之間可能發生的戰爭對巴西間接影響，不僅僅是正面的，這些影響還可能以通貨膨脹加劇和石油及其衍生品價格上漲的形式衝擊巴西經濟，甚至影響巴西進口化肥和農業生產原物料的能力，損害國家農業部門。

在政治方面，巴西在俄羅斯和烏克蘭的爭端中處於次要地位，儘管如此，巴西自1月以來即成為聯合國安理會輪值成員，而且擁有北約以外的軍事盟友地位，在國際舞台上有一定的重要性。

聖保羅FGV基金會國際關係教授史圖恩克（Oliver Stuenkel）說，在這種情況下，巴西的傳統一直是保持中立，所以儘管俄羅斯的行為顯然違反了國際法和烏克蘭的主權，一開始巴西不會採取明確的立場，但作為安理會成員，又不能坐視不理。

史圖恩克指出，巴西從現在開始採取的立場將比總統波索納洛（Jair Bolsonaro）上週訪問莫斯科期間發表的任何評論，更能影響國際社會對巴西的看法。

波索納洛16日與俄羅斯總理蒲亭（Vladimir Putin））會面後宣稱，巴西宣揚和平並尊重「以這種方式行事的人」，波索納洛並表示「世界和平乃眾人之益」，並強調巴西和俄羅斯兩國的價值觀接近。

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分析人士稱，波索納洛的聲明與美國等國家政府背道而馳，白宮發言人沙琪（Jen Psaki）18日表示，在俄羅斯與烏克蘭之間的衝突問題上面，巴西「似乎站在國際社會大多數人的對立面。」

史圖恩克認為，既然俄羅斯入侵烏克蘭的威脅變得更加緊迫，巴西將有新的機會定位自己，一切都將取決於巴西在安理會中的表現；鑒於問題的嚴重性，如果巴西保持中立，可能會面臨來自美國的更多批評和壓力。（編輯：高照芬）1110224