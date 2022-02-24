俄烏衝突 印度籲最大努力彌合利益分歧

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（中央社記者林行健新德里24日專電）印度政府在聯合國安全理事會的最新一場緊急會議上再次警告烏克蘭局勢可能螺旋形上升為重大危機，呼籲各方盡最大努力彌合利益分歧。

聯合國安理會昨晚在烏克蘭的請求下，召開緊急會議；當時西方國家僅知道烏東叛軍已向俄羅斯尋求軍事援助，還不清楚俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已決定對烏克蘭採取「特殊軍事行動」。

根據印度駐聯合國代表團今天上午分享的推特（Twitter）影片，印度駐聯合國大使狄魯穆爾迪（T. S. Tirumurti）在會中發言時指出，印度在2天前的另一場緊急會議上已曾呼籲各方降低緊張，以外交手段處理現今局勢。

狄魯穆爾迪表示，印度對於相關各方未能給予化解緊張的努力更多時間感到遺憾，「現今局勢正處於螺旋形上升為重大危機的危險。」

他重申，印度「深切關注」局勢發展，並警告若不謹慎處理將危及區域的和平與安全。

狄魯穆爾迪說，印度盼見緊張情勢立刻降溫，各方勿再採取可令局勢惡化的進一步行動，印度呼籲「各方盡更大的努力彌合分歧的利益」，且「所有國家的合法安全利益都應被兼顧。」

印度與美國存在「全面戰略夥伴關係」，但同時也是俄羅斯的「特殊、具特權的戰略夥伴」，印俄軍事合作關係早在冷戰時期即已建立，因此新德里一直謹慎平衡與美俄兩國之間的關係。

即使如此，印度政府對烏克蘭危機的態度和之前的克里米亞危機相比，仍有微妙改變。

在2014年，克里米亞國會決定舉辦是否脫離烏克蘭的公投時，當時的印度國安官員的言論，凸顯了「俄羅斯的合法利益」牽涉其中的立場，但這一輪烏克蘭危機中，印度說法則是要兼顧「所有國家」的合法安全利益。（編輯：黃自強）1110224