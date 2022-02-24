烏克蘭：俄羅斯砲擊造成至少8死9傷

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（中央社基輔24日綜合外電報導）俄羅斯對烏克蘭發動大規模的空中和地面攻擊之際，烏克蘭內政部長的顧問今天說，俄軍砲擊造成至少8人喪生和9人受傷。

烏克蘭邊防警衛隊說，俄羅斯軍隊已經越過邊界進入切爾尼戈夫（Chernihiv）、哈爾科夫（Kharkiv）和盧甘斯克（Luhansk）地區。

烏克蘭說，俄羅斯正在將武器裝備從非法吞併的克里米亞（Crimea）運入烏克蘭，俄羅斯並且砲擊烏克蘭全境，一直到烏克蘭西部的利維夫（Lviv）地區。

烏克蘭一名官員說，烏克蘭正遭受不間斷的網路攻擊。另一名官員說，俄軍對基輔地區的砲擊造成一人死亡與一人受傷。

拉脫維亞國防部說，大約40名美軍今天稍早從義大利抵達拉脫維亞。路透社報導，這是美國據料將部署300多名士兵的第一批部隊。

國防部還說，這些美軍將駐紮在拉脫維亞首都里加（Riga）郊外的阿達齊（Adazi）軍事基地。

不願透露姓名的一名美國官員說，美國總統拜登22日宣布重新配置在歐洲的美軍部隊，其中包括向波羅的海地區派遣800名步兵，並有多達8架F-35戰機派往北大西洋公約組織東側的數個軍事據點。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1110224