俄羅斯開戰烏克蘭 新加坡強烈譴責

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（中央社記者侯姿瑩新加坡24日專電）俄羅斯今天宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動，新加坡對此「深感關切」，並強烈譴責無端入侵主權國家的行為，盼立即停止軍事行動，呼籲各方和平解決爭端。

俄羅斯日前承認烏克蘭境內兩個親俄分離主義人士控制的地區頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）為獨立實體，並派遣部隊進入當地。

外電報導，俄羅斯無視西方制裁，總統蒲亭（Vladimir Putin）今天進一步宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動。烏克蘭稱，俄羅斯發動飛彈攻擊與砲擊，多個城市遇襲，境內已有數百人傷亡；烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也宣布與俄羅斯斷絕外交關係。

新加坡外交部發言人表示，俄羅斯宣布開始對頓巴斯（Donbas）地區採取特殊軍事行動且傳出對烏克蘭進行地面及空中攻擊，新加坡對此「深感關切」（gravely concerned）。

這名發言人說，無論任何藉口，新加坡都強烈譴責無端入侵主權國家的行為，同時重申，「烏克蘭主權、獨立性及領土完整性必須被尊重」。

發言人表示，新加坡盼立即停止軍事行動，並呼籲各方依聯合國憲章及國際法，和平解決爭端。（編輯：黃自強）1110224