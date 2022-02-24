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俄羅斯攻打烏克蘭 美俄中新超級強權之爭揭開序幕
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克宮：俄羅斯攻擊行動必須摧毀烏克蘭軍事潛力

2022/2/24 21:48
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（中央社莫斯科24日綜合外電報導）克里姆林宮今天表示，俄羅斯在烏克蘭的軍事行動時間長短，將視進展和目標而定，這波攻擊行動理想上將肅清烏克蘭的「納粹」，並「摧毀」基輔的軍事潛力。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在和媒體的電話會議上表示，沒有人在談論占領烏克蘭，而且用這個詞來描述俄羅斯的軍事行動是「無法接受」。

克里姆林宮今天表示，相信俄羅斯民眾將會「支持」莫斯科在烏克蘭的軍事行動，至於這項任務為期多久，將視「成果」及必要性而定。

路透社報導，培斯科夫表示，「絕大多數」的俄羅斯人支持莫斯科承認烏克蘭東部的叛軍。「正因如此，我們可以預期這項行動也將獲得支持。」

培斯科夫並未透露俄羅斯的軍事行動將持續多久，但表示這將由總統蒲亭（Vladimir Putin）來決定，並將視「成果」而定。

培斯科夫表示，這項行動有「必須達成的目標」。

培斯科夫告訴媒體：「理想上，烏克蘭必須被解放，納粹必須被肅清。」

他說，這次入侵「不是占領」。

俄羅斯總統蒲亭今天清晨宣布，在烏克蘭發動軍事行動。

蒲亭對基輔發動軍事行動，不但無視國際社會一連串的制裁，也拒絕西方領導人呼籲不要對烏克蘭採取任何行動的要求。

不過，培斯科夫表示，國際社會不可能完全孤立俄羅斯，而且俄羅斯和某些國家的關係早已緊繃。

培斯科夫指出，俄羅斯這樣的國家不會被置於鐵幕後。

「當然，我們和一些國家（因為侵略）會有問題，但我們和那些國家之前早已存在問題。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110224

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