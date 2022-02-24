北約：無意派軍進駐烏克蘭 對俄採嚇阻新措施

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（中央布魯塞爾24日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天表示，在俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵後，北約無意派軍進駐烏克蘭。不過北約表示，將採取新的對俄嚇阻和防禦措施。

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在北約各國大使召開緊急會議後舉行記者會表示：「烏克蘭境內並無北約部隊，我們也沒有計畫派遣北約部隊進駐烏克蘭。」他說，北約採取的是「防禦性」作為。

史托騰柏格並說：「歐洲大陸的和平已被粉碎，俄羅斯動用武力以圖改寫歷史，並阻斷了烏克蘭的自由和獨立之路。」

北約表示，將對俄羅斯採取新的嚇阻和防禦措施，諸如讓100架以上戰機進入高度警戒狀態，並再次擴增東翼駐軍，包括北約反應部隊（NATO Response Force）在內。

斯洛伐克外交部長寇科特（Ivan Korcok）表示，北約計劃依照在波羅的海各國的作法，也在東歐建立戰鬥支隊結構；他並說，其中將包括斯洛伐克。

在北約會員國大使緊急會議上，保加利亞、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞與斯洛伐克根據創建北約的「華盛頓條約」（Washington Treaty）第4條規定，啟動了緊急磋商機制。

這類緊急磋商是在「（北約）會員國的領土完整、政治獨立和安全遭受威脅」時啟動。（譯者：張璦/核稿：張佑之）1110224