俄羅斯攻烏克蘭 歐盟主席：將為難民潮預做準備

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾24日專電）歐洲聯盟執行委會員主席范德賴恩今天表示，俄羅斯攻擊烏克蘭，歐盟及成員國將為可能的難民潮預做準備，希望盡可能減少難民，但歐盟會給予支持。

俄羅斯總統蒲亭今天宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天與北約祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）出席一場記者會，承認為烏克蘭危機可能帶來的難民潮制訂計畫。

范德賴恩表示，歐盟正與成員國討論制訂緊急計畫，以收容來自烏克蘭的難民，歐盟會給予庇護及人道主義援助支持。

她說，歐盟希望減少難民人數，但歐盟歡迎烏克蘭人民。

史托騰柏格則表示，明天會召開一次北約領導人線上峰會，討論因應方向，俄羅斯目為重建勢力範圍，進而撕毀幾十年來保障國際安全的規則，當前自由和民主受到專制政權的挑戰，北約必須做出回應，俄羅斯將必須接受嚴重代價和後果。

此外，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天指示歐盟對外事務部祕書長沙尼諾（Stefano Sannino）在布魯塞爾召見俄羅斯駐歐洲聯盟（EU）大使契斯何夫（Vladimir Chizhov）。

沙尼諾在會晤中表達歐盟對俄羅斯進軍烏克蘭的最強烈譴責，並要求俄羅斯立即停止軍事行動，無條件從烏克蘭撤出所有部隊和武器。（編輯：黃自強）1110224