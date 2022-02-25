更多編輯台推薦新聞：
俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈
科技

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽
運動

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣制裁俄羅斯 王美花：按瓦聖納協定可對俄出口嚴審
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭10/300

烏克蘭總統稱仍留在基輔 俄軍在大城遇頑抗

2022/2/25 11:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）俄羅斯24日兵分多路入侵烏克蘭，有預測指烏國首都基輔恐96小時內陷落。烏克蘭總統澤倫斯基闢謠外逃，強調自己仍在基輔；分析師認為烏軍在基輔等大城仍有可為。

美國「新聞週刊」（Newsweek）引述3名美國官員表示，在俄軍持續進逼下，烏克蘭首都基輔恐在96小時內淪陷，之後烏克蘭很快就束手就擒。西方官員今天表示，俄軍已在烏克蘭徹底取得空中優勢，且持續逼近首都基輔，意圖對烏克蘭政府「斬首」。

「紐約時報」報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示俄軍滲透特工已進入基輔，而他與家人是俄國的頭號目標。

澤倫斯基於25日午夜發布一則簡短的影片，影片裡他鬍子未刮、身著T恤而非西裝，以烏克蘭語而非母語俄語發表談話，稱「根據可獲得的情資，敵人把我列為頭號目標，其次是我的家人，他們想藉消滅我們國家的領袖，從政治上摧毀烏克蘭」。

他也再次警告烏克蘭人別指望外國幫忙，「我們只能靠自己捍衛國家，有誰準備跟我們一同抗敵？老實說我看不到」。

俄軍入侵後盛傳澤倫斯基已外逃，他在影片裡闢謠並說自己仍留在基輔，家人也還在烏克蘭，但不願透露細節。華府方面，拜登政府表示知道澤倫斯基的下落，也與對方保持聯繫。

紐時另一報導指出，獨立的國安分析師們表示，侵烏俄軍在烏克蘭東、南面遇到的抵抗，沒有比在北面的基輔、哈爾科夫（Kharkiv）等大城遇到的強，目前烏軍在哈爾科夫的抵抗有成。

智庫「美國企業研究所」（AEI）專家凱根（Frederick W. Kagan）表示，目前看來俄軍打算包圍基輔，再朝哈爾科夫進軍，但遇到的抵抗似乎比他們原先預估的強。

一份詹氏國防評論（Janes Defense Review）的報導指出，從社群媒體相關資訊看，準備越過哈爾科夫的俄軍似乎被激戰拖住，「一些裝甲縱隊已遭伏擊」。

凱根表示烏軍撐得越久，烏國就有更多時間準備打游擊戰，讓俄國吃更多苦頭。蒲亭幾無給俄國民眾持久戰的心理準備，戰事拖得越長就越能損傷蒲亭的威信。

不過俄軍在烏克蘭東部與南部的進展遠為順利。戰場經驗較豐的俄軍多沿烏東頓巴斯（Donbas）的前線部署，開戰後他們繞過前線戰壕直奔防守方的後側，與此同時，從南面克里米亞的俄軍開始北上。

凱根認為守在頓巴斯的烏軍恐遭俄軍從後方打擊，戰線被迫整個反轉，進而被俄軍包抄。（譯者：陳亦偉）1110225

延伸閱讀
外交部：台灣將對俄羅斯實施經濟制裁美媒：華府估基輔4天內淪陷 烏克蘭領導層一週垮台俄羅斯侵烏克蘭 加拿大制裁個人實體並取消出口許可
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀