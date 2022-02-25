誰支持俄侵烏都將蒙上汙點 拜登不點名警告中國

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（中央社華盛頓/北京24日綜合外電報導）俄羅斯對烏克蘭發動攻擊，中國不願將莫斯科當局的舉動稱為入侵。美國總統拜登今天表示，任何國家若支持俄羅斯對烏克蘭的猛攻，將會因為「有瓜葛而蒙上汙點」。

路透社報導，俄羅斯對烏克蘭發動陸海空攻擊後，烏國部隊與3面而來的俄國入侵者激戰，這是二戰以來單一歐洲國家遭受到最大規模的攻擊。

拜登在白宮對媒體發表談話，同時公布和其他盟國聯手對俄羅斯祭出的新一波嚴苛制裁。他表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的舉措代表全球自由遭逢危險的時刻。

拜登說：「蒲亭將成為國際舞台的過街老鼠。任何國家若支持俄羅斯對烏克蘭赤裸裸地侵略行動，將因為有瓜葛而蒙上污點。」他並沒有點名中國。

被問及他是否敦促中國孤立俄國時，拜登表示：「我目前還沒準備對此置評。」

拜登表示，蒲亭的行為「透露出世界未來的險惡景象，即各國以武力遂行所欲」。

一些地緣政治分析人士表示，俄羅斯的行徑可能讓中國在台灣議題方面更加膽大妄為。

在拜登對烏克蘭發表談話前，中國外交部發言人華春瑩敦促「各方保持克制，避免局勢失控」，但面對法新社等外媒咄咄逼人的追問，雙方言詞一度擦出火花。

她說：「也許這就是中國和你們西方人之間的不同。我們不會急於下結論。」

「對於侵略的定義，還是應該回到如何看待當前烏克蘭局勢這個起點。烏克蘭問題有非常複雜的歷史背景和經緯，演變到今天這個局面並不是我們每個人都希望看到的。」

被問題蒲亭是否曾告知中方俄國將入侵烏國時，華春瑩說：「俄羅斯是獨立自主的大國，獨立自主地根據自己的戰略判斷和利益來決定和實施自己的外交和戰略。俄方在做外交決策和行動前，恐怕無需事先徵求別人的同意。」

拜登政府一名高層官員今天告訴媒體，中國似乎傾向支持俄國的舉動，聯合國安理會25日審議有關烏俄問題的決議時，許多國家關注北京屆時的表決情況。

這名官員指出，俄羅斯的行為對中國和其他人都帶來風險，「支持一場在歐洲的毀滅性衝突，並無視中國聲稱珍視的主權和領土完整性原則，不符合中國的利益」。

華春瑩呼籲歐洲各國思考什麼樣的安全格局最符合歐洲利益，並指控部分國家「跟在美國後面煽風點火」。

她說：「我們反對任何煽動戰爭的行為」。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1110225