澳洲擴大制裁俄羅斯 批中國鬆綁貿易限制

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（中央社雪梨25日綜合外電報導）澳洲今天擴大對俄羅斯制裁，目標針對數名俄羅斯菁英人士和議員，並表示在俄羅斯入侵烏克蘭之際，中國卻對俄羅斯鬆綁貿易限制，「令人無法接受」。

路透社報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在記者會表示：「我們將與夥伴國聯手施以制裁，並持續對俄羅斯加強施壓。」

莫里森指出，新制裁將針對「寡頭統治集團成員，他們的經濟影響力對莫斯科具有戰略意義」，制裁對象還包括表決授權對烏克蘭用兵的俄羅斯國會300多名議員。

他表示，澳洲也徹夜與美國協調，針對協助俄方的白俄羅斯關鍵個人和實體祭出制裁，並和北大西洋公約組織（NATO）合作提供非致命軍事裝備和醫療用品給烏克蘭。

此外，莫里森對中國「缺乏強烈回應」表達關切，並就報導指北京准許自俄羅斯進口小麥、鬆綁與莫斯科貿易限制提出批評。

他說，在俄羅斯侵略另一個國家之際，中國不該對俄羅斯伸出援手，「這真的令人無法接受」。

今年2月初俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）訪問北京時，俄羅斯國營農業監督機構表示，中國已同意進口俄羅斯所有地區的小麥和大麥。中國官方昨天已證實這項協議。

中國和澳洲近期就貿易、疫情源頭，以及澳洲指控中國外交干預等議題發生爭端。

與澳洲相鄰的紐西蘭也加入西方盟邦對俄國制裁行列，不僅對俄羅斯發布有針對性的旅行禁令，同時禁止向俄羅斯軍方出口貨物。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1110225