美對俄實施新出口限制 專家預期削弱俄技術發展

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）俄羅斯採取行動入侵烏克蘭，美國隨即於今天限制一系列美製產品和以美國技術製成的外國產品出口到俄羅斯。路透社依據6名貿易法專家的意見，整理出新規定可能造成的影響。

●有哪些技術列入新一波限制出口到俄羅斯的清單？

美國企業如今必須取得許可，才能出售電腦、感應器、雷射、導航工具、電信設備、航太及海洋設備，而美國將駁回幾乎所有申請。

羅普斯與葛瑞法律事務所（Ropes & Gray）合夥人亞當斯（Ama Adams）說：「我們原本就預期會有很全面的措施，而這當然很全面。」

新規定也將迫使那些以美國工具在境外製造科技產品的企業向美申請許可，才能出貨給俄羅斯。此前，美國對與中國華為技術有限公司往來的企業實施類似限制，成效卓著。

●哪些美國企業最受衝擊？

法律專家說，許多企業出於謹慎，可能會選擇暫停所有對俄羅斯的銷售業務。魏金與戴納法律事務所（Wiggin and Dana）合夥人戈倫（Dan Goren）表示，今天已有一名製造電子設備的客戶停止向俄國經銷商發貨。

數據顯示，美國去年對俄羅斯的出口金額約為64億美元，過去幾年的出口大宗包括機械和車輛。

對俄羅斯最嚴重的技術打擊可能來自外國貨物的限制。

舉例來說，美國半導體協會（SIA）指出，「俄羅斯並非重要的半導體直接消費者」，且俄國的通訊和技術支出2019年「全部加起來也不過250億美元左右」，而全球該年的市場規模多達數兆美元之譜。

但許多亞洲製造並運往俄羅斯的產品內含以美國工具生產的晶片。歐盟絕大多數成員國及英國、加拿大、日本、澳洲、紐西蘭都實施類似出口限制，以便限縮俄羅斯的選擇範圍。

●俄羅斯會受到哪些影響？

美國智庫「新美國安全中心」（CNAS）資深研究員基爾克里斯（Emily Kilcrease）說，這些限制可讓俄羅斯的技術發展停滯不前，新技術將無法輸入這個國家。基爾克里斯曾任美國副助理貿易代表。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）貿易專家芮恩希（William Reinsch）過去是負責出口業務的美國商務部官員，他預期俄羅斯所受影響會慢慢愈來愈顯著。

他說：「他們最後會受創，但或許不是幾個月的事，不會立刻就遭重擊。」

法律專家說，美國對俄羅斯實施的限制和制裁措施不像對伊朗和北韓那麼全面，但在全球造成的後果可能更嚴重，因為俄羅斯涉入全球經濟的程度較深。

●哪些技術不受新限制的影響？

限制措施並不包括家用電器、人道主義相關物品，以及飛安相關的必要技術等消費產品。另外，只要手機不是交給俄羅斯政府員工或關係人使用，即可獲准。

消費者加密技術也不受限；一名律師認為，這顯示美國及其盟友不希望阻礙示威群眾和媒體運作。但未來不排除美國將制裁擴大到其他項目。

●哪些企業可能受惠於新規定？

基爾克里斯和法律專家都預期，中國的科技公司或許會想趁著這些新措施束縛西方企業之際抓緊機會擴張，但基爾克里斯認為，美國法規會讓這些中國企業較無意願這麼做。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110225