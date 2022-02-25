中國外交部：繼續推動政治解決烏克蘭問題

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（中央社台北25日電）俄羅斯入侵烏克蘭，中國外交部今天表示，當前，和平解決烏克蘭問題的大門並沒有完全關上，中方將繼續努力推動政治解決烏克蘭問題，以自己的方式勸和促談。

俄羅斯昨天入侵烏克蘭後，中國的立場今天成為中國外交部例行記者會的追問焦點。

綜合陸媒報導，有記者提問，美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）24日表示，現在是包括中國在內的所有國家選擇站在歷史哪一邊的時候，要求中國選邊站。中方有何回應？

中國外交部發言人汪文斌表示，中方一向按照事情本身的是非曲直決定自己的立場和政策，一向站在和平正義一邊，始終認為烏克蘭問題有其複雜的歷史經緯，各方的合理安全關切都應當得到尊重，應當徹底摒棄冷戰思維，透過對話談判尋求烏克蘭及相關問題的全面解決，最終形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

他說，一個時期以來，中方積極推動烏克蘭問題的政治解決進程。中國國家主席習近平在同法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通電話時強調，有關各方應該堅持政治解決的大方向，充分利用包括諾曼底機制在內的多邊平台，透過對話協商尋求烏克蘭問題的全面解決。

汪文斌說，烏克蘭形勢急轉直下後，中國國務委員兼外長王毅分別同俄、美外長通電話，指出任何國家的合理安全關切都應當得到尊重，聯合國憲章的宗旨和原則應當得到維護，再次呼籲各方保持克制，認識到相關的問題的重要性，透過對話談判緩和事態，化解分歧。

汪文斌說，接下來，「中方還將繼續為推動政治解決烏克蘭問題做出自己的努力」。中方的做法同個別國家製造危機、轉嫁危機、從危機中漁利的做法形成鮮明對比，究竟哪種做法更有利於歐洲的安全穩定，更有利於歐洲的長治久安，相信大家會得出公正的結論。

「當前，和平解決烏克蘭問題的大門並沒有完全關上。我們希望有關當事方保持冷靜和理性，致力於根據聯合國憲章原則，通過談判和平解決有關問題。中方將繼續以自己的方式勸和促談，歡迎並鼓勵一切致力於推動外交解決的努力。」汪文斌說。

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當被問及中方是否認為俄羅斯的軍事存在是對烏克蘭主權和內政的干涉？中國是否仍舊視烏克蘭為一個主權國家？汪文斌表示，「烏克蘭當然是一個主權國家」。中方在烏克蘭問題上的立場也是一貫的、明確的，沒有改變。

不過面對媒體追問中國是否會承認烏克蘭東部兩小國獨立？若聯合國安理會就譴責莫斯科對烏克蘭行為的決議舉行投票，中國會否決這項決議？汪文斌均未正面答覆。（編輯：楊昇儒）1110225