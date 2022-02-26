COVID-19全球最新情報2/26

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（中央社台北26日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，香港新增確診病例首度破萬，來到1萬10例，創歷來單日新高；馬來西亞確診人數不斷攀升，再創疫情以來新高。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間26日上午7時，全球至少593萬5031人感染COVID-19病逝，至少4億3246萬475人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心宣布，25日新增3例COVID-19本土病例，包括1起境外移入導致的家庭群聚及雙北一對感染源待釐清的父子，另新增65例境外移入病例及1例死亡病例。

指揮中心指揮官陳時中表示，據香港、新加坡統計，沒打疫苗者染疫死亡率是完整接種者的18倍至21.8倍，決議打1、2劑疫苗的200元獎勵將延長至3月底，籲盡快接種。

根據指揮中心統計，國內COVID-19疫苗接種率第1劑約82.8%、第2劑約76.6%、第3劑39%，但75歲以上長者第1劑接種率仍僅約75%、第2劑接種率僅約69%，必須積極提升。

● 中國

中國官方25日通報，新增224例確診，其中本土共82例，並以近日疫情居高不下的內蒙病例最多，占了30例。

截至24日24時，中國大陸現有確診2254例，累計治癒出院10萬1714例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬8604例。

● 香港

香港疫情持續惡化，不單考驗政府「動態清零」的防疫目標，疫情甚至有可能失控。

香港25日新增COVID-19確診病例首度破萬，來到1萬10例，創歷來單日新高，當中只有4例為境外移入，其餘都是本土病例，呈報個案還激增至2萬1979例，26日新增確診上探2萬例。專家直指香港當前疫情呈幾何級數上升。

隨著確診病例數激增，確診範圍也不斷擴大，目前無論是港島、九龍和新界，每天都有數十幢大樓或特定處所因為有人染疫而遭圍封；染疫的人從政府官員、警員、醫護人員、公務員、海外僱傭、囚犯到一般市民都有。

據報導，歐盟駐港辦事處日前致函香港行政長官林鄭月娥，指過去一年多來，本地實施的防疫措施已導致逾一成居港的歐盟公民離開，盼港府重新考慮禁止航班來港等決定。

隨著第五波疫情的爆發，港府目前禁止9個國家的航班來港，包括澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國，直至4月20日。

● 日本

日本東京都25日新增確診1萬1125例，比上週五減少約5000例；另25日新增23例死亡。不過防疫專家指出，新增病例仍維持高水準，持續造成醫療負擔。

日本放送協會（NHK）報導，截至25日為止的7天內，東京都平均每天新增確診1萬1794.3例，是前一週的80.9%，平均數已連續14天比上週減少。

東京都25日召開疫情監控會議，專家在會中指出，雖然每天新增確診病例數有下降趨勢，但仍維持在非常高的數字，疫情有可能會再度擴大。

● 馬來西亞

Omicron變異株來襲，馬來西亞確診人數不斷攀升，24日新增3萬2070人染疫，再創疫情以來新高，其中3萬1861人為本土案例，209人為境外移入案例；另新增46起死亡案例。因應確診數上升，當局決定重啟一間月初才關閉的隔離治療中心，收治風險高的患者。

馬來西亞目前有數十間隔離及治療中心，收治4000多名確診者。

截至目前，馬來西亞累計333萬7227人確診，其中3萬2534人病故。

外界預期，馬來西亞最快將於3月全面開放邊境。

※ 歐洲

● 德國

德國衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）25日警告，疫情還沒結束，並指出德國染疫人數仍創紀錄，死亡人數也居高不下。

德國聯邦衛生部轄下疾病控制機構羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）通報，過去24小時，新增確診病例達21萬743起，病歿人數則增加226人。

※ 美洲

● 美國

為降低COVID-19對社會的衝擊，邁向與病毒共存的下一階段，美國總統拜登政府準備4億個N95口罩，近日陸續到位，慈濟醫療基金會志工25日在洛杉磯市郊發放免費的口罩。

年初這一波因Omicron變異株而衝高的疫情，近日逐漸趨緩，人口約1000萬的洛杉磯郡1月單日新增確診曾達4萬例，如今降到2000例左右。美國各州正陸續取消室內必須戴口罩的規定。

儘管口罩不再屬於強制規定，但與新型冠狀病毒共存的情況下，拜登於1月宣布，會發放5億套快篩試劑、4億個N95口罩，2月中旬第一批快篩試劑與口罩陸續到位，民眾可透過郵件收到家用快篩試劑，或到藥局、醫院領取免費N95口罩。

美國拜登政府推動下，2月下旬開始，民眾無須登記預約，不需要身分證明，都可以領取免費的N95口罩。圖為慈濟美國醫療中心外免費發放的攤位。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年2月25日

● 巴西

巴西衛生部25日表示，過去24小時新增9萬1595起感染病例，境內確診累計達2867萬242例，染疫不治病例新增770例，累計64萬160人病故。（編輯：陳昱婷/核稿：陳正健、張曉雯）1110226