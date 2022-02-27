法國將運送燃料和更多軍事裝備至烏克蘭

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（中央社巴黎26日綜合外電報導）法國總統府今天表示，法國將會運送燃料和更多軍事裝備至烏克蘭，協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵，且會對莫斯科當局祭出更多經濟制裁。

法新社報導，在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）主持國防會議後，總統府發表聲明說，新制裁將會包括「凍結俄羅斯人士金融資產的全國性措施」以及「與歐洲夥伴關於SWIFT（環球銀行金融電信協會）支付系統」預定採取的「新措施」。

聲明又說，也會有「反制俄羅斯網紅和媒體在歐洲宣傳的措施」，但未交代進一步詳情。

SWIFT支付系統得以讓銀行間針對交易快速安全溝通，把俄羅斯剔除，將會癱瘓它與世界上大多數地區交易的能力。但那可能會對與歐洲的交易造成問題，包括對歐洲能源供應至關重要的天然氣進口以及原油交貨。

法國獲得其他歐洲各國當局支持，力挺祭出SWIFT相關制裁，而柏林當局一直較無意願。但德國今天表示，它也正致力於把俄羅斯逐出SWIFT。

相較於其他歐洲國家，進口俄羅斯天然氣在德國能源供應的占比更高。（譯者：劉學源）1110227