拜登政府高層：中國似未出手助俄羅斯規避制裁

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，西方國家紛紛為此對莫斯科當局祭出制裁，美國總統拜登政府高階官員今天表示，中國目前為止似乎並未出手協助俄羅斯規避這些制裁。

這名官員在透露美國和其盟邦同意對俄羅斯央行祭出制裁，並將幾家俄羅斯銀行踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統後，對媒體表示：「最新跡象表明中國不會出手相救。」

這名官員還說，近日傳出一些中國的銀行已經停止為從俄羅斯購買的實體商品開具信用狀，這是一個正面的跡象。

該官員補充表示，這「表明，一如多年來的模式，中國傾向尊重美國制裁的力量」。

中國在進出口方面都是俄羅斯最大的貿易夥伴，2020年包辦俄國1/3的原油出口，並供應俄國手機、電腦、玩具和服飾等製造業產品。

西方國家2014年首度針對莫斯科吞併克里米亞（Crimea）一事對俄國實體祭出制裁以來，中俄貿易關係大幅成長。

西方的制裁措施鎖定切斷俄羅斯以美元、歐元、英鎊和其他主要貨幣交易，而中俄部分交易是透過人民幣進行，可以技術性地避開制裁。

但與俄國銀行和其他實體有業務往來的中國銀行受到全面封鎖制裁打擊，且被列入美國財政部「指定制裁」（Specially Designated Nationals，SDN ）名單，不但自己也可能面臨制裁措施，還有可能失去進入美國金融系統的管道。

這名官員指出，中國若協助俄國規避美國制裁，「對中國的世界觀來說，這確實會是一個不幸的訊號」，並對「俄羅斯入侵歐洲心臟地帶主權國家給予默許或明確的遷就」。

這名官員表示，這會嚴重破壞中國在歐洲以至全世界的聲譽。（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1110227