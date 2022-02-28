烏克蘭民調 7成相信擊退俄軍9成力挺總統

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（中央社耶路撒冷27日綜合外電報導）烏克蘭非政府組織「社會學評分團」（Rating Sociological Group）一份最新民調顯示，有70%受訪烏克蘭民眾相信目前烏軍打敗俄軍，更有91%支持總統澤倫斯基。

耶路撒冷郵報（Jerusalem Post）報導，社會學評分團訪問約2000名18歲以上烏克蘭人，不含遭親俄民兵控制的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）及遭兼併的克里米亞。

大多數受訪者對後續戰事持樂觀態度，僅16%受訪者不確定烏克蘭軍會戰勝俄軍，另有15%受訪者看法持平。

對烏克蘭勝利有信心的受訪者中，47%表示完全相信烏克蘭會贏；23%的人說只是稍有自信而已。

社會學評分團指出，烏克蘭民眾對自家部隊的信心，在過去一週來有顯著提升，且各地都未見悲觀氛圍。

對烏克蘭軍隊信心水準最高者為烏國西部和中部，信心程度達75%至78%；南部和東部約為64%至66%。

僅有6%受訪者不持支總統澤倫斯基（Vladimir Zelensky）；有3%則未回答。

俄羅斯入侵烏克蘭進入第5天，烏國當地諸多基礎設施受創，大批民眾移往鄰國避難；澤倫斯基則決定留守首都基輔（Kyiv），定時與部隊見面，許多場合見到他身穿護甲與頭盔。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1110228