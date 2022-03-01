日本追加制裁俄羅斯 即日起凍結蒲亭等6人資產

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本政府日前因俄羅斯入侵烏克蘭宣布追加制裁俄羅斯，今天上午內閣會議通過備查，今天即日起凍結俄羅斯總統蒲亭等6人及俄羅斯中央銀行資產，並準備對白俄進行制裁。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，日本今天起對蒲亭（Vladimir Putin）、俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）等6名政府相關人士，以及俄羅斯中央銀行凍結資產。

此外，日本限制俄羅斯中央銀行在日本銀行（日本中央銀行）保有的日圓外匯存底交易，也禁止俄羅斯介入收購盧布。

俄羅斯央行在日本銀行保有的日圓外匯存底，在去年6月時約有3.8兆日圓（約新台幣9390億元）左右。

對於俄羅斯軍事相關企業等49個團體，日本也將在本月8日起禁止商品出口；目前也正在準備禁止對俄羅斯輸出半導體等可能強化軍事能力的商品。

日本政府另將對與俄羅斯結盟的白俄羅斯實施制裁，包括對白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）為首的個人、團體採取制裁措施以及出口管制等，目前正在進行相關準備。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1110301