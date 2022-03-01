日本旭化成集團火藥廠爆炸 一人傷一人失聯

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（中央社記者楊明珠東京1日專電）日本跨國化學工業公司旭化成（Asahi Kasei）位於宮崎縣延岡市的子公司火藥廠，今天下午發生爆炸，導致一人受傷、一人失聯。

日本放送協會（NHK）報導，宮崎縣延岡市消防局表示，當地將近下午2時（台灣時間下午1時），接獲通報得知位於延岡市水尻町的旭化成東海工廠發生火災。宮崎縣警方也在同樣時間接獲通報得知旭化成東海工廠冒煙。

延岡市消防局表示，截至下午2時40分，已知一人受傷、一人失聯。受傷者還有意識，但傷勢還不清楚。

旭化成延岡支社表示，是東海工廠廠區內、子公司「火藥．日本」工廠發生火災，這個廠房製造炸隧道或礦山等工程用和國防用的火藥材料。目前還在調查發生爆炸的原因。

事發地點是JR延岡車站附近東北方5公里處，有多座工廠的地帶。事發地點周邊有多家民房的窗戶玻璃被震碎。

一名住在距離這座工廠南方約700公尺處的男性對NHK表示，突然聽到「咚」的聲響，感覺窗戶玻璃和屋子都動搖了。驚慌之餘衝出戶外，看到工廠竄出灰煙。

NHK設於延岡市的攝影機於下午1時51分所錄到影片，有收錄到「咚」的爆炸聲。（編輯：陳惠珍）1110301