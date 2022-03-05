研究：COVID-19患者 近1/3症狀持續6到12個月

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（中央社倫敦4日綜合外電報導）一項針對丹麥15萬2000人所做調查發現，近1/3的人通報，在感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後的6到12個月，至少有一種症狀持續存在。

丹麥國家血清研究所（State Serum Institute）研究人員表示，這項研究的對象為未因染疫而住院者，人數規模堪稱數一數二，追蹤時間也較其他大型研究來得長。

路透社報導，這份根據問卷所做研究指出，在通報的長期症狀中，最普遍的是嗅味覺改變以及倦怠感。

這份調查早在近期Omicron變異病毒株病例激增前進行，期間為2020年9月到2021年4月。調查將6、9或12個月前採檢病毒結果呈陽性者，與9萬1878名採檢結果呈陰性的人拿來做比較。

共29.6%曾驗出陽性反應的受訪者表示，在染疫後6到12個月內至少仍有一種身體症狀持續存在，而對照組為13%。

驗出病毒陽性反應的人中，53.1%表示在染疫後6到12個月間曾經歷精神或身體疲倦、睡眠問題或認知問題，對照組為11.5%。

研究顯示，有SARS-CoV-2感染史的人中，新近診斷出焦慮和憂鬱症的人也比較普遍。

這項研究報告是以預印本形式發表，尚未接受同行評審。

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各界對所謂「COVID-19長期症狀」（Long COVID-19）流行率的估計不盡相同，世界衛生組織（WHO）將其稱之為「長期COVID-19症狀」（Post-COVID-19），且定義為持續症狀，包括疲倦或呼吸急促等，從剛染疫後的3個月開始，時間至少持續2個月。

世衛估計，約10%到20%的感染者在此期間會有這種情況，目前需要針對較長期預後狀況做出進一步研究。（譯者：李佩珊/核稿：張佑之）1110305