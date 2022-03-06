COVID-19全球最新情報3/6

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國內5日新增8例COVID-19本土病例。圖為首梯接受新制14天教育召集的民眾報到時先進行快篩。（中央社檔案照片）

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（中央社台北6日電）丹麥一項針對15萬2000人所做調查發現，近1/3的人通報，在感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後的6到12個月，至少有一種症狀持續存在。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間6日上午7時，全球至少599萬3388人感染COVID-19病逝，至少4億4459萬1059人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心5日表示，新增8例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，5例與高雄市自助餐相關、3例與桃園市米迪幼兒園相關；另增72例境外移入、無死亡病例。

● 中國

中國官方5日通報，新增281例COVID-19確診，本土占了102例，並以廣東的46例最多。截至4日24時，中國大陸現有確診病例3465例，累計治癒出院10萬2438例，累計死亡4636例，累計報告確診11萬539例。

● 香港

據港府通報，香港5日新增3萬7529例確診COVID-19，除6例境外輸入外均為本土感染病例，但較2至4日連續超過5萬人確診出現緩和。然而，港府5日通報的死亡病例也上升到150例。

● 日本

日本境內COVID-19疫情延燒，東京都5日新增確診病例仍逾萬例，截至下午5時止，總計日本全境已新增逾5萬例；沖繩縣也確認出現Omicron亞型變異株BA.2病例。

● 韓國

韓聯社報導，韓國央防疫對策本部5日通報，截至當天零時，境內確診病例新增25萬4327例，累計確診421萬2652例。

單日新增病例較前一天減少1萬2526例，是1星期前（26日）的1.5倍、2星期前（19日）的2.5倍。累計確診病例數僅5天即超過400萬例。有機構預測，在疫情尚未見頂的情況下，單日新增確診病例或在幾天內達到35萬例。

當天新增216例死亡病例，再次刷新紀錄。累計死亡8796例，平均致死率0.21%。

※ 歐洲

● 丹麥

一項針對丹麥15萬2000人所做調查發現，近1/3的人通報，在感染COVID-19後的6到12個月，至少有一種症狀持續存在。

路透社報導，這份根據問卷所做研究指出，在通報的長期症狀中，最普遍的是嗅味覺改變以及倦怠感。

※ 美洲

● 美國

大批大型卡車、旅遊車和汽車5日聚集在華盛頓，要求解除所有的COVID-19強制令和限制措施。

美國有線電視新聞網（CNN）和路透社報導，美國多個主要城市都已經鬆綁口罩等防疫措施，總統拜登也在國情咨文說美國已經進入新的、獲控制的防疫階段，將不再封鎖商業活動或關閉學校。儘管如此，仍有許多大型車輛駕駛聚集抗議。

美國是全球疫情最嚴重的國家，自疫情爆發以來累計超過95萬人病故。

約翰霍普金斯大學數據顯示，美國目前單日確診平均有5萬5701例，自上一週減少26%，也是1月底以來新低。

● 墨西哥

墨西哥4日通報新增9748人染疫，308病故。這使得疫情爆發以來，確診總數來到555萬4392例，死亡總數則攀升至31萬9604人。（編輯：陳正健/核稿：蔡佳敏）1110306