紐時：孤立俄國 美高官將晤蒲亭盟友馬杜洛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）紐約時報報導，隨著俄羅斯攻擊烏克蘭加劇，華盛頓正尋求孤立俄國，美國高階官員已於今天前往委內瑞拉會見總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。

紐約時報引述匿名消息人士的說法報導，莫斯科入侵烏克蘭，促使美國更加關注俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在拉丁美洲的委內瑞拉等盟友。

美國總統拜登和馬杜洛政府發言人都沒有回應法新社的置評要求。

馬杜洛在2018年一次被廣泛認為存在舞弊的投票中連任後，美國切斷與委內瑞拉的外交關係。

當時的國會議長、反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）在2019年1月自行宣布出任臨時總統，華府隨後承認他。至少有50個其他國家也承認瓜伊多。

美國對委內瑞拉實施一系列制裁，試圖迫使馬杜洛下台。

其中一項制裁是美國2019年4月開始禁止委內瑞拉在美國市場出售原油；原油占96%委內瑞拉收入。

根據紐約時報報導，美國國務院和白宮高層官員當下的委內瑞拉之行，也與華盛頓據稱有興趣用委內瑞拉的石油來取代目前從俄羅斯購買的部分石油有關。

白宮4日表示，正研究如何在烏克蘭遭受侵略後，減少俄羅斯石油的進口，同時又不傷害美國消費者且維持全球石油供應。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1110306