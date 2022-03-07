美官員：俄在敘利亞找傭兵 參與烏克蘭城市戰

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）「華爾街日報」今天引述美國官員說法報導，俄羅斯正在招募擅長城市戰的敘利亞人前往烏克蘭作戰，以強化攻勢幫助奪取首都基輔。

4名美國官員告訴「華爾街日報」，俄羅斯在這幾天已在招募來自敘利亞的戰士，希望能協助攻下基輔。

俄羅斯在2015年介入敘利亞內戰，是總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權的有力支持者。而敘利亞10多年來一直深陷在以城市戰鬥為主的衝突中。

一名官員表示，有一些人已經在俄羅斯準備加入在烏克蘭的戰鬥。官員未提供進一步細節；目前也不清楚有多少戰鬥人員已被吸納。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）宣稱，約有 2萬名外國志願者已抵達該國要加入抗俄作戰。

烏克蘭政府目前仍控制基輔和第2大城哈爾科夫（Kharkiv），俄羅斯則已拿下港口城市刻松（Kherson），同時加強砲轟各城市中心。

俄羅斯入侵烏克蘭行動已進入第12天，迄今超過150萬名烏國人民逃離家園，聯合國稱之為二戰以來歐洲增長最快的難民危機。（譯者：陳怡君/核稿：嚴思祺）1110307