日相岸田文雄：中俄軍事關係緊密 持續關注動向

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天在國會參議院答詢時，談到烏克蘭情勢時表示，俄羅斯與中國在包括軍事合作等方面維持著緊密關係，將持續關注兩國動向，與美國等相關國家合作因應。

日本放送協會（NHK）報導，自民黨參議員今天在預算委員會質詢時指出，國際合作對俄羅斯實施制裁的關鍵在於中國，中國已決定自俄羅斯追加購買大量天然氣、也在聯合國的譴責投票中棄權、反對經濟制裁俄羅斯，在這種情勢下要如何因應中俄的緊密關係？

岸田答詢時回應，中俄兩國近年維持緊密關係，軍事合作也愈趨緊密，在日本周遭採取一連串動作。日本將持續關注這兩國對外政策等動向，與美國等相關國家合作，適當地因應。

至於日本對俄羅斯實施制裁可能對國內帶來的影響，岸田說，雖然無法避免各種衝擊，但希望國民能理解，採取行動展現與烏克蘭國民站在一起有其重要性，會盡全力將影響降到最低。

岸田也說，日本將接納烏克蘭難民，首先以有親人在日本者為優先，但不僅限於此，將從人道角度考量如何因應其他有意赴日者，將持續研議還能採取何種人道措施。

談及日本已決定動用自衛隊的防彈背心與鋼盔等裝備援助烏克蘭，岸田說，為與國際社會團結援助烏克蘭，日本採取史無前例的措施，希望能儘快將必要物資送達。

此外，對於俄羅斯攻擊烏克蘭核電廠，岸田嚴詞批評此舉是「絕不能原諒的暴行」，日本曾經歷311福島核災，對此強烈譴責；當地6日也有報導指核能設施遭到俄軍攻擊，對此強烈擔憂。

岸田重申，俄羅斯以武力改變現狀絕對不只是歐洲的事，不能事不關己，這是動搖包括亞洲在內等國際秩序的案件，日本以有形的方式表達出危機感相當重要。（譯者：顧荃/核稿：張曉雯）1110307