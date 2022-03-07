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莫迪二度通話澤倫斯基 仍未鬆口支持烏克蘭

2022/3/7 18:15
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（中央社記者林行健新德里7日專電）印度總理莫迪（Narendra Modi）今天與烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）通話，莫迪依然未鬆口支持烏克蘭，但重申盼見俄烏兩國能以和平與對話的方式解決爭議。

印度總理辦公室今天發布新聞稿表示，澤倫斯基向莫迪簡報烏克蘭目前的戰況以及烏俄兩國的談判進展。

根據新聞稿，莫迪對戰事以及因此而起的人道危機表示深切關心，並重申印度將秉持盼見烏俄兩國以和平手段及直接對話解決爭端的立場。

此外，莫迪感謝烏克蘭政府協助印度撤離逾2萬名印度僑民及留學生，也希望受困烏克蘭的印度僑民能夠迅速且平安離境。

這是兩人自烏克蘭危機爆發以來的第2次通話，持續35分鐘。2月26日，澤倫斯基曾致電莫迪，希望他能在聯合國安全理事會的緊急會議上支持烏克蘭。

即使如此，印度在烏克蘭危機中始終抱持「不結盟」原則，並未在以美國為首的西方國家以及俄羅斯之間選邊；在聯合國多場有關是否譴責並要求俄羅斯撤軍的表決上，印度都棄權。

從印度外交部近來的所有聲明來看，印度在此次危機當中，最關心的議題是印度僑民及留學生的安危。

有印度分析人士認為，對印度而言，烏克蘭戰事是俄羅斯、烏克蘭和北大西洋公約組織（NATO）之間的事，印度是局外人，無須蹚渾水。

另有評論說，在2020年印度與中國的流血邊界衝突中，當時除了美國總統川普之外，西方國家基於經濟利益並未站在印度這邊譴責中國，如今卻要求印度犧牲自身利益譴責俄羅斯，並不合理。（編輯：周永捷）1110307

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