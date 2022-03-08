波音暫停向俄購鈦 空巴暫未跟進

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（中央社西雅圖7日綜合外電報導）波音今天表示，已暫停自俄羅斯購入鈦，而其歐洲的競爭對手空中巴士仍持續使用俄羅斯供應的鈦。

路透社報導，美國飛機製造商波音公司（Boeing Co）表示，波音有「大量」的鈦金屬庫存。鈦重量輕、強度高，能用在最新的碳纖維長程噴射客機上，因此受到航太業重視。

波音在以電子郵件發出的聲明中說：「我們已暫停自俄羅斯購入鈦，我們的庫存及多樣化的鈦取得管道，讓我們有足夠的鈦來製造飛機。」

波音暫停向俄羅斯購買鈦的消息，是稍早由「華爾街日報」披露。

全球最大的鈦供應商VSMPO-AVISMA是俄羅斯國營企業，其執行長抨擊波音暫時中止合約的決定。雙方幾個月前在杜拜航空展（Dubai Airshow）續約，當時波音承諾繼續讓VSMPO-AVISMA作為波音最大的鈦供應商。

VSMPO-AVISMA執行長奧西波夫（Dmitry Osipov）今天在以電子郵件發送的聲明中說：「我們十分遺憾，與我們長期夥伴所簽的合約已暫時中止。」

他說：「現在我們轉向其他市場，重新定位我們的銷售政策。」他並補充，VSMPO-AVISMA已為這樣的狀況準備了數個月之久。

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，聲稱展開「特殊軍事活動」後，西方國家政府對俄羅斯實施制裁，但沒有波及VSMPO-AVISMA。該公司25%的股權為俄羅斯國營的國防企業「俄羅斯技術國家集團」（Rostec）所擁有，其銷售額有3/4來自航太業。

俄羅斯商品供應有可能中斷，讓鈦受到各方關注。鈦也能用在海洋、汽車，甚至核子產業上。

在法國，空中巴士公司（Airbus SE）表示，將繼續從俄羅斯與其他國家取得鈦。空巴在以電子郵件傳送的聲明中表示，也會透過第1階供應商間接取得鈦，這全都符合制裁的規範。

歐洲飛機製造商空巴曾表示，其對鈦的需求，有半數仰賴俄羅斯，波音需要的鈦則有1/3藉VSMPO-AVISMA取得。

自2014年的克里米亞危機以來，全球各地的航太公司就開始增加鈦的庫存，並著手分散鈦的取得來源。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110308