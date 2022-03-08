國際婦女節 日相岸田盼完善女性經濟自主環境

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天說，將致力解決男女薪資差距等問題，完善讓女性能在經濟上自主的環境。不過，英國媒體所做調查顯示，日本在女性職場友善指數已連續6年名列倒數第2。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府配合國際婦女節，在首相官邸召開推動女性在社會上表現活躍的視訊會議，包括負責推動女性活躍的首相輔佐官森雅子及女性企業主等人與會。

岸田以預錄影像方式致詞表示，日本在代表男女性別差距的指數排名全球第120位，落後世界各國。

他說，日本政府將採取所有可能對策來解決男女間薪資差距、打造一個不分男女都能依自己所願工作的社會等，完善讓女性能在經濟上自主的環境。

不過，共同社報導，英國期刊經濟學人（The Economist）7日公布2021年女性職場友善指數排行榜，在全球29個先進國家中，日本排名28名倒數第2，韓國墊底。

日韓從2016年以來，已連續6年在這項調查中「穩居」倒數第2名及第1名；2021年的冠軍國家是連兩年居冠的瑞典，前4名都是北歐國家。

經濟學人指出，日韓兩國的女性到今天依然必須在家庭及工作上二選一，因此不得不繼續留在最後兩個名次。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110308