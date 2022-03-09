COVID-19全球最新情報3/9

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

法新社8日根據官方來源數據顯示，全球染疫病逝者總人數已突破600萬大關。圖為香港醫護人員移送病患。（中新社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日電）法新社8日根據官方來源匯整的數據顯示，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，全球染疫病逝者總數已突破600萬大關。

法新社報導，目前全球大多數地區染疫及死亡人數持續劇減，但亞洲及大洋洲除外，其中香港正面臨最嚴重疫情，紐西蘭則通報病例激增。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間9日上午7時，全球至少601萬3405人感染COVID-19病逝，至少4億4910萬2122人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

國內8日新增8例COVID-19本土病例，6人與自助餐衍生旅遊團案有關，為病例來源大宗，累計17人染疫；另2人為之前的境外移入個案案20089的宜蘭家庭群聚，都是曾接觸家人。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，8日共新增53例COVID-19確定病例，分別為8例本土個案及45例境外移入（18例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

● 中國

據中國衛健委發布，7日單日新增本土COVID-19病例175例，吉林、廣東均超過40例，山東、江蘇、甘肅的病例數也都達2位數。

正值中國全國「兩會」召開，北京市7日再爆COVID-19本土疫情，迄今已有7人確診。其中2名確診者分別為抖音（TikTok）母公司字節跳動與手機大廠小米的員工，公司總部已遭封控。

● 香港

香港8日新增2萬8475例COVID-19確診病例，又有160人染疫死亡；相關衛生官員指出，近日感染個案已沒有爆發性上升。據香港大學最新模型推算，本地疫情已於3月4日到達頂峰。

香港01報導引述香港大學最新模型推算，本地每日新增感染人數於3月4日已達頂峰，預計4月23日會首次降至3位數、即1000人以下。而截至3月7日，全港累計感染人數已達184萬人。

香港COVID-19本土疫情近日稍有緩和，但依然嚴峻，尤其老人死亡率高，當局大方向仍堅持「動態清零」。圖為香港疫情持續嚴峻衝擊醫療量能，病患冒著低溫在室外等候入院。（美聯社）

● 韓國

韓國連續5天COVID-19新增確診逾20萬例，截至8日凌晨零時，單日新增20萬2721例；根據政府統計，境內感染病例中高達99.96%是感染新型冠狀病毒Omicron變異株。

韓國中央防疫對策本部統計，新增20萬2721例確診雖較先前最高紀錄26萬多例大幅下降，但仍維持在20萬例以上，確診人數累計達486萬9691例。

● 馬來西亞

馬來西亞疫苗覆蓋率已接近8成，首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）8日宣布，4月1日起重新開放邊境，所有已完整接種者入境後不需強制隔離；不過，旅客搭機前及抵境後仍須接受檢測。

馬來西亞7日新增2萬6856起確診案例，累計364萬9463人確診。另外，7日新增77起死亡案例，累計3萬3305人病故。

馬來西亞疫苗覆蓋率已接近8成，首相宣布4月1日起重新開放邊境，所有已完整接種者入境後不需強制隔離。圖為首都吉隆坡。（中央社檔案照片）

● 泰國

泰國政府8日表示，泰馬兩國將從3月15日開始啟動疫苗接種者旅遊通道計畫（Vaccinated Travel Lane,VTL），完整接種疫苗的泰國旅客以空路方式赴馬來西亞將不須隔離，但須持有登機前2天內的核酸檢測陰性證明，落地後再進行一次核酸檢測。

泰國除了和馬來西亞建立疫苗接種者旅遊通道外，也已和新加坡建立疫苗接種者旅遊通道，泰國旅客赴新加坡需持有搭機前2天內核酸檢測或抗原快速檢測（ART）陰性證明，抵達24小時內需到快速檢測中心或綜合檢測中心再做一次檢測。

※ 歐洲

● 法國

法國8日通報新增9萬3050人確診，為2月22日以來單日新高，比上一個星期增加16.6%，累計總數來到2316萬4872例。

路透社報導，法國單日確診連續4天高出上週同日，一反1月底以來的下滑趨勢。

單日死亡有167例，低於前1天的176例，累計來到13萬9618例。

COVID-19住院人數下滑309，來到2萬1899人，為1月初以來的低點。

● 羅馬尼亞

羅馬尼亞將於9日解除COVID-19防疫限制措施，包括不再強制要求民眾出示電子通行證，或於室內外佩戴口罩。

路透社報導，當局也將解除對商家的宵禁令，不再限制餐廳、戲院和各項活動的人數上限。政府也將不再強制確診個案進行隔離，僅會建議個案隔離。

羅馬尼亞的疫苗覆蓋率在歐洲聯盟國家當中排倒數第二，僅42%人口打完兩劑疫苗。當地人口2000萬，COVID-19奪走了6萬4094條性命。

當地8日新增5461人確診，遠低於2月初破紀錄的4萬18人確診。

※ 美洲

● 美國

美國麻州生技藥廠莫德納（Moderna）7日表示，計劃在2025年前針對最威脅全球公衛的15種病原體，展開疫苗研發和臨床試驗；同時針對中低所得國家免除強制執行COVID-19疫苗專利。

莫德納表示將擴大專利承諾，永遠不會對COVAX預先市場承諾機制（AMC）的92個貧困和中等所得國家，強制執行COVID-19疫苗專利。（編輯：陳正健/核稿：林治平、蔡佳敏）1110309