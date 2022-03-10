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賀錦麗訪華沙 陷美拒轉交波蘭戰機給烏克蘭風波

2022/3/10 12:47
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（中央社華沙9日綜合外電報導）美國副總統賀錦麗訪問華沙，感謝波蘭接納數以十萬計的烏克蘭難民，但在她還沒離開華府前就出現意外轉折，如今陷入如何將波蘭俄製戰機交給烏克蘭的外交風波。

與此同時，美國運送兩個愛國者飛彈連到波蘭，用以防禦北約盟軍可能面臨的「任何威脅」。

西方想提供烏克蘭戰機，但機源和路徑困難重重。在協助烏克蘭並避免捲入與俄羅斯的戰爭上，北大西洋公約組織（NATO）盟國大致上是統一陣線，但戰機問題讓北約盟國出現了少見的不和諧時刻。

波蘭政府8日提出構想，將波蘭所擁有的俄製戰機運送到德國的美軍基地，再將這批飛機交到烏克蘭飛行員手上，用以抵禦俄軍。作為交換，美國可向波蘭提供「具有相應作戰能力」的美製戰機。

美聯社報導，大約在賀錦麗（Kamala Harris）抵達波蘭首都華沙的同時，五角大廈公開回絕了將俄製米格戰機提供給烏克蘭的構想，即便是透過第2國也不行。

賀錦麗前往波蘭與羅馬尼亞展開兩天訪問行程，並試圖修補外交歧見，這也意味她今天進入形勢複雜的險境。

但白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）表示，賀錦麗這次行程並不聚焦於戰機議題，此事將「透過軍事管道處理」。

賀錦麗預定明天與波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）和波蘭總統杜達（Andrzej Sebastian Duda）會談，並和逃亡到波蘭的烏克蘭民眾見面。在華沙期間，她也會和加拿大理杜魯道（Justin Trudeau）碰面；杜魯道本週在歐洲訪問烏克蘭的盟邦。

此外，賀錦麗11日將往羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest），會見羅國總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）。

在波蘭和羅馬尼亞期間，預料賀錦麗將藉機強調美國對北約盟國的承諾，及繼續提供烏克蘭人道與軍事援助的必要性，同時也繼續討論如何以最佳方式提供烏克蘭「軍援」。

美國總統拜登讚揚波蘭和其他東歐國家，在人道危機不斷擴大時伸出援手。據估計目前大約有200萬人因俄羅斯入侵而逃離烏克蘭，其中有半數逃抵波蘭。

另外，五角大廈高層官員今天表示，美國已運送兩個愛國者（Patriot）飛彈連到波蘭，用以防禦美國或北約部隊在北約領土所面臨的任何「可能威脅」。

愛國者地對空飛彈防禦系統能對抗並摧毀彈道飛彈、巡弋飛彈或飛機。

五角大廈官員說，愛國者飛彈運送到波蘭，「純粹是防禦性部署，用以積極對抗在北約領土任何可能對美國和盟軍構成的威脅」。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110310

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