賀錦麗杜魯道訪波蘭 為烏克蘭難民提供人道援助[影]

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（中央社記者彭維楀華沙11日專電）波蘭總統杜達昨天分別與來訪的美國副總統賀錦麗及加拿大總理杜魯道會面，討論俄烏戰爭引發的難民問題，賀錦麗與杜魯道均表示將提供烏克蘭難民人道援助。

根據波蘭衛星電視新聞網（Polsat News）報導，這次是賀錦麗（Kamala Harris）首次訪問波蘭，她會後在共同記者會表示美國將保衛北約每一寸領土，並宣布向波蘭交付兩套全新的愛國者導彈系統，並為烏克蘭提供5300萬美元的人道主義援助。

賀錦麗說：「我今天站在北約東翼，是基於我們共同的價值觀及長期友誼。我來波蘭是為了表達美國與波蘭的持久關係。我們對烏克蘭的態度是明確的。」她也代表美國總統拜登（Joe Biden）感謝波蘭總統和人民對烏克蘭難民的人道救援。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）表示：「當美國副總統與我們同在時，表明美國與波蘭站在一起，這裡不是俄羅斯的勢力範圍。我們必須拯救烏克蘭，必須保持團結。我們不容許有種族滅絕的軍事行動。」

杜達說：「這些烏克蘭難民沒有被送到難民營，他們在波蘭人的家裡找到住處。波蘭人是自發性地幫助這些人，這讓波蘭政府感到自豪。我也謝謝賀錦麗副總統的支持。如此大規模的難民危機對波蘭來說是一個艱難的處境。」

波蘭新聞電視台網站（Wiadomosci）報導，杜達與杜魯道（Justin Trudeau）會面時也提到，波蘭每天多達10萬人越過邊界，波蘭無法獨自應對難民危機，期望加拿大提供支持。

杜魯道對波蘭收容100多萬名烏克蘭難民表達讚賞。他強調，協助湧入的難民需要國際社會支持，包括讓烏克蘭平民前往人道走廊，加拿大會提供支持。

杜魯道表示，加拿大加倍提供烏克蘭人道援助資金，並將接收來自烏克蘭難民，提撥1.17億美元加速移民程序。接納更多的烏克蘭難民到加拿大，減少包括波蘭等國家的負擔。（編輯：林憬屏）1110311