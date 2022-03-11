烏兩城市遭俄軍攻擊 盧茨克、第聶伯羅砲火隆隆

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔11日綜合外電報導）烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro）與西北部城市盧茨克（Lutsk）接連傳出爆炸，這是這兩座城市首次遭到俄軍直接攻擊。俄國軍方聲稱盧茨克機場已經故障。

綜合法新社與路透社報導，烏克蘭緊急救難單位表示，第聶伯羅今天凌晨「發生3起空襲，分別擊中一所幼兒園、一間公寓建築和一棟兩層樓的鞋廠，引發火勢造成1人身亡」。

早在俄軍入侵前，烏克蘭6日曾警告說俄國正集結部隊包圍第聶伯羅。當地約有100萬名居民。

與此同時，烏克蘭西北部城市盧茨克（Lutsk）也傳出遭到砲擊。

盧茨克市長波利什查克（Ihor Polishchuk）在臉書（Faceboook）發文說：「機場發生爆炸。」

俄羅斯國防部在今天的簡報會上說，軍隊目標是盧茨克機場，以及盧茨克以南約250公里的西部城市伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）機場。

俄國國防部發言人說：「盧茨克和伊凡諾-法蘭科夫斯克的軍用機場已經發生故障。」（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）1110311