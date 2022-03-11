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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭3/300

衛星照片顯示 基輔西北長串俄軍車隊已分散部署

2022/3/11 19:15
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（中央社基輔10日綜合外電報導）美國馬薩爾科技公司表示，今天稍早趁烏克蘭首都基輔上空暫趨晴朗所拍攝的衛星照片顯示，原本在基輔西北方綿延64公里以上的俄軍車隊，「大部分已分散並重新部署」。

基輔時間今天上午11時37分拍攝的衛星照片顯示，俄軍車隊有部分「變換陣地」到烏克蘭盧比揚卡（Lubyanka）附近的森林或林蔭地區。

在霍斯托梅爾（Hostomel）安托諾夫空軍基地（Antonov Airbase）以北不遠的奧澤拉（Ozera），可看到俄羅斯軍車停在住宅區車道上，位於基輔西北約27公里處。

在盧比揚卡附近的稀疏林地，可看到火砲牽引車和其他軍車掩蔽，此一位置在安托諾夫空軍基地西北方約4.8公里。

這座空軍基地以西約16公里的別列斯強卡（Berestyanka），可看到有一些油罐車及馬薩爾科技（Maxar Technologies）所說似乎是多管火箭發射器在樹叢附近的原野上占據陣地。

伊萬科夫（Ivankiv）東南方、也就是原先俄軍車隊的尾端，還可看到有一些軍車和裝備留在車道上。（譯者：李晉緯/核稿：張佑之）1110311

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