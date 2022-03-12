泰國4成民眾過胖 孩童青少年比例增加

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（中央社記者呂欣憓曼谷12日專電）調查顯示，泰國約有4成的人有過胖的問題，3成的人因此受到與過胖相關的疾病所苦。曼谷有將近一半的居民有過胖問題，而孩童和青少年過胖的比例也逐漸上升。

民族報（The Nation）報導，一份2019年到2020年間進行的全國性調查顯示，15歲以上的泰國人有42.2%過胖問題，30%約2000萬泰國人因此受到過胖所帶來的疾病所苦。

曼谷是所有地區中肥胖人口比例最高的，有47%的人口有過胖問題，有65.3%的女性是「大腹婆」 。

泰國法政大學（Thammasat Univerity）醫學院助理教授沙妮（Sanit Wichansawakun）指出，過胖會引起許多非傳染性疾病如糖尿病、高血壓、高膽固醇、心臟疾病和癌症。沙妮指出，目前泰國在對抗過胖上的努力還不夠，很多人並沒有認知到這是一個必須被治療的疾病。

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泰國非傳染性疾病協會（Association of Thai NCD Alliance）董事拉達（Ladda Mo-suwan）指出，過胖的問題甚至影響了5歲以下的兒童，1991年5歲以下的兒童有8.8%過胖，1992年上升到9.2%；6到14歲的兒童和青少年2018年有11.7%的人過胖，2021年上升到12.4%。

拉達指出，過胖的孩童和青少年罹患非傳染性疾病的機率比那些沒有過胖的孩童和青少年機率還要高上4倍，他建議孩童要減少吃甜食和過油的食物，也要有適當的運動。（編輯：黃自強）1110312