中國畫家公布新作 稱烏克蘭已贏得勝利

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（中央社北京12日綜合外電報導）中國迄今一直拒絕譴責其盟友俄羅斯發動戰爭，但中國畫家黃銳昨天在一場活動中展出他的畫作，堅信烏克蘭已贏得勝利。

這位藝術家告訴法新社，2月24日他聽到烏克蘭遭到入侵的消息後，暫停手中其他項目，全力投入創作一幅與烏克蘭有關的作品。

3天後，「黑月的缺席」（Absence of Black Moon）即告完成，並於昨天在烏克蘭和波蘭駐北京大使館聯合舉辦的一場活動中展出。

許多國家駐中國的外交人員，出席了這場名為「共向和平」（Together for Peace）的活動。中國當局拒絕使用「侵略」（invasion）這樣的字眼，來描述烏克蘭發生的事件。

黃銳是1980年代中國前衛運動的先驅之一，與藝術家艾未未同屬一個鬆散的團體。

他最新的作品畫的是黃色和藍色的烏克蘭國旗，被代表俄羅斯的紅色和白色線條切割成4塊，畫中央是個黑色圓圈，指的是中國古籍「易經」。

黃銳說，他已將「易經」的原則運用於軍事形勢，並得出基輔必勝的結論。

黃銳告訴法新社：「它雖是黑色，但事實上已經有了希望。當人們看到它，便知道即使在最幽暗的時刻，烏克蘭也已經贏了。」

「此時此刻，烏克蘭正處於深夜。但它是在自己的土地上；它可以工作、思考、夢想。」

過去幾週，北京許多西方國家大使館展示了烏克蘭國旗的顏色，以示與烏克蘭站在一起。

不過，加拿大大使館外一張印有烏克蘭國旗，以及支持烏克蘭信息的海報，被人塗上反北大西洋公約組織（NATO）的標語。

中國呼應俄羅斯克里姆林宮，一再指責北約「東擴」導致俄羅斯和烏克蘭之間的緊張情勢惡化，同時拒絕批評莫斯科派部隊越過邊界的決定。

烏克蘭駐北京大使館臨時代辦列欽斯卡（Zhanna Leshchynska）態度無畏地表示：「烏克蘭人民不會放棄。全國上下團結熱愛我們的國家。」她說：「我們將一起贏得勝利。」（譯者：楊明暐/核稿：徐崇哲）1110312